Un informe señala que el presupuesto es demasiado optimista y que contrasta con las estimaciones privadas

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) realizó un informe sobre la Ley N° 11.234 de Presupuesto Provincial 2026. "En el estudio se destaca un cambio de estrategia fiscal orientado a incrementar la inversión pública pero se advierte por la dependencia estructural de los fondos nacionales, la presión del déficit previsional y un optimismo macroeconómico que contrasta con las proyecciones del sector privado", aseguraron desde la entidad.

De acuerdo al documento, el Presupuesto Provincial "busca consolidar el equilibrio fiscal alcanzado, proyectando un Resultado Financiero superavitario de $88.185 millones" pero su "consistencia depende intrínsicamente de las variables exógenas nacionales", lo que da como resultado una brecha entre las pautas oficiales y las expectativas del mercado.

Optimismo vs expectativas

El Presupuesto estima una variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 10,1% para diciembre de 2026 y un tipo de cambio nominal de $1.423 por dólar. No obstante, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, proyecta una inflación interanual media del 19,6%.

"Esta discrepancia de casi 10 puntos porcentuales introduce un riesgo de licuación presupuestaria: si la inflación real duplica la pauta presupuestaria, las partidas de gasto rígido (salarios y pasividades) podrían demandar ampliaciones presupuestarias no contempladas, presionando el resultado financiero final", remarca el informe.

Dependencia estructural de los fondos nacionales

La arquitectura de recursos revela que la Provincia de Entre Ríos no se financia mayoritariamente con lo que produce y recauda internamente, sino con las transferencias que recibe del Gobierno Nacional. "Por cada peso que Entre Ríos recauda mediante sus propios impuestos, ingresan tres pesos provenientes de la Nación", indicó Salomón.

"De los $6,2 billones de recursos totales presupuestados, más de la mitad (54%) provienen de la Coparticipación Federal y otras transferencias nacionales. Esta dependencia expone al fisco provincial a un riesgo externo considerable: cualquier alteración en la recaudación nacional (por caída de actividad económica) o en los coeficientes de distribución (por decisiones políticas), impacta de lleno en la capacidad de pago de la provincia", se precisó.

Esfuerzo fiscal propio: presión y composición

"Los recursos tributarios de origen provincial se proyectan en $1,2 billones, lo que representa un incremento nominal del 22% respecto al cierre estimado del ejercicio anterior", por lo que "la presión tributaria provincial estimada equivaldría a unos US$ 584 por habitante al año", según los datos del Presupuesto.

Ingresos Brutos representa 7 de cada 10 pesos que recauda la Provincia

"Esto significa que la recaudación provincial es 'procíclica': si la economía crece, la recaudación vuela; pero si entra en recesión, cae abruptamente", indicó Salomón.

En total, Ingresos Brutos representa 71,1% del total de la recaudación provincial. En tanto, el Impuesto Inmobiliario y Automotor juntos representan apenas el 20,5%.

"Ingresos Brutos es uno tributos más distorsivos y cuestionado ya que genera un efecto acumulativo que encarece cada etapa de la cadena productiva", aseveró.

Gasto de funcionamiento vs Gasto de inversión

El Presupuesto Provincial proyecta erogaciones por $6,4 billones y muestra la intención de modificar la inercia histórica del gasto provincial. Si bien el 91,5% del presupuesto sigue destinado a gastos corrientes, el dato distintivo es el fuerte crecimiento del Gasto de Capital, que aumenta un 89,3% nominal respecto de 2025.

"La Administración Provincial busca salir de un esquema puramente 'pagador de sueldos' para recuperar, aunque sea parcialmente, el rol del Estado como inversor en capital fijo", destacó Salomón.

Contención de la masa salarial

"Históricamente, los salarios públicos han sido el componente devorador del presupuesto. Para 2026, se proyecta una reducción significativa en su peso relativo. En 2025, el pago de salarios absorbe prácticamente la mitad del gasto total (49%) y, para 2026, se estima que esta participación descienda al 42%", recoge el informe.

De esta manera, "esta 'licuación relativa' de 7 puntos porcentuales es lo que genera el espacio fiscal necesario para volcar recursos a la infraestructura sin incurrir en déficit".

Mayor Inversión Real Directa

"En términos reales, la inversión en infraestructura se estima en US$ 337 millones, lo que implica triplicar la inversión ejecutada en moneda constante del año anterior", según se indicó.

Déficit previsional, el "Talón de Aquiles"

Otro de los puntos centrales del informe se centra en el complejo panorama previsional, que "continúa siendo el principal factor de tensión fiscal".

"La Caja de Jubilaciones de la Provincia de Entre Ríos requiere un auxilio financiero masivo. El Tesoro Provincial deberá asistir a la Caja mediante Contribuciones Figurativas por un total de $437.932 millones para cubrir la brecha entre los aportes recaudados y los haberes pagados", afirmó Salomón.

Perfil de la Deuda Pública

"En materia de endeudamiento, la provincia exhibe indicadores de sostenibilidad robustos. El stock total de deuda pública proyectado asciende a $537.267 millones", precisa el informe.

Asimismo, se señala que "los servicios de la deuda (capital + intereses) representarán el 9,3% de los recursos corrientes, ubicándose cómodamente por debajo del límite de peligro del 15% establecido por el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal".

No obstante, "el punto de atención es la composición de esa deuda. El 51% del stock corresponde a Títulos Públicos internacionales, lo que mantiene a las finanzas provinciales expuestas a la volatilidad del tipo de cambio", se remarca.