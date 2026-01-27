Sanzberro en la Mesa de Diálogo Social: "La transparencia fortalece la política alimentaria"

“No venimos a señalar ni a desconfiar de nadie. Venimos a sumar herramientas que cuiden a las instituciones, valoricen el trabajo de las organizaciones y hagan visible el enorme esfuerzo que se realiza todos los días en el territorio”, sostuvo el senador provincial Víctor Sanzberro (PJ-Victoria) tras participar de la reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogo Social.

En ese ámbito, el legislador presentó cuatro propuestas concretas orientadas a fortalecer la transparencia, el control participativo y la confianza pública en la distribución de la asistencia alimentaria en Entre Ríos.

Según se informó a través de un comunicado de prensa, las iniciativas incluyen la creación de una plataforma digital pública de trazabilidad, la realización de auditorías externas anuales a cargo de universidades públicas, un registro digital voluntario del destino final de los alimentos y la implementación de talleres de capacitación y buenas prácticas para las organizaciones.

El encuentro contó con la participación de la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, legisladores provinciales, universidades públicas y representantes de organizaciones sociales que integran la Mesa de Diálogo Social, espacio interinstitucional destinado al seguimiento y fortalecimiento de las políticas alimentarias en la provincia.

La reunión había sido solicitada formalmente por el senador Sanzberro junto a su par Casiano Otaegui (JxER-Gualeguay) mediante un proyecto de comunicación aprobado por el Senado provincial, con el objetivo de que el ministerio brinde información y se generen instancias de mejora en los mecanismos de autorización, entrega, control y seguimiento de la asistencia alimentaria.

Sanzberro remarcó que las propuestas presentadas en representación de su bloque, son voluntarias, constructivas y no punitivas, y subrayó que “apuntan a generar más confianza sin sumar burocracia, reconociendo el trabajo de quienes todos los días sostienen la política alimentaria en el territorio”.