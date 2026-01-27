La emoción de Shakira por las importantes nominaciones a los iHeart Radio Music Awards

Shakira fue nominada en dos categorías muy importantes en los iHeart Radio Music Awards y no dudó en compartir su alegría en redes sociales mediante un posteo.

Shakira fue nominada en las categorías "Artista del Año Pop Latino/Urbano" y "Canción del Año Pop Latino/Urbano por Soltera". La entrega se llevará a cabo el próximo 26 de marzo de 2026.

Shakira viene cosechando muchos logros en el último tiempo, especialmente por el éxito de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", con producción de Fenix Entertainment.

En su paso por varias ciudades del mundo, Shakira logró un récord de estadios sold out, generando un impacto económico sin precedentes en cada ciudad que visitó. Con este tour la cantante colombiana se ubica en el #2 del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025, según el informe de Billboard Boxscore, siendo además la única artista latina incluida y superando a artistas como Paul McCartney, Bruno Mars y Seventeen. Estas presentaciones convierten a Shakira en un fenómeno cultural, reafirmando su lugar como una de las artistas más poderosas e influyentes del mundo.

Shakira es una cantante y compositora colombiana, ganadora de múltiples premios Grammy®. Vendió más de 95 millones de discos en todo el mundo y recibió numerosos reconocimientos, entre ellos tres GRAMMYs®, doce Latin GRAMMYs® y varios World Music Awards, American Music Awards y Billboard Music Awards, por nombrar algunos.

Es la artista latina femenina más vista, y una de las diez artistas más vistas en YouTube de todos los tiempos, con más de 27 mil millones de visualizaciones acumuladas. Además, es la artista latina femenina más escuchada en la historia de Spotify.

Fuente: Noticias Argentinas.