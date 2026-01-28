River debutará de local ante Gimnasia y Boca visitará a Estudiantes tras el pase de Ascacíbar

Con cuatro partidos continuará este miércoles la acción de la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol: Aldosivi de Mar del Plata-Barracas Central (17), Racing-Rosario Central (19), River-Gimnasia La Plata (20) y Estudiantes-Boca (22.15). Sin dudas, en la previa los principales atractivos estarán en Avellaneda, Núñez y la Ciudad de las Diagonales.

Aldosivi-Barracas Central

El estadio mundialista José María Minella será el escenario del partido entre el Tiburón y el Guapo, quienes buscarán su primera victoria en 2026. Luis Lobo Medina será el árbitro y Silvio Trucco estará en el VAR, en un partido previsto para las 17, con transmisión de la TNT Sports Premium.

Luego de salvarse del descenso de forma épica, el Tiburón vivió un mercado de pases muy movido en el que se le fueron 19 jugadores y trajo 15, entre los que destacan nombres como Esteban Rolon y Axel Werner, quedándose con tan solo 13 de los futbolistas con los que aseguró la categoría. A pesar de la presumible falta de adaptación, el conjunto portuario logró sumar un punto en el debut tras igualar sin goles con Defensa y Justicia.

Por su parte, el elenco dirigido por Rubén Darío Insua viene de caer por la mínima contra River en el estadio Claudio Chiqui Tapia, en un partido que despertó polémica por una mano del defensor Gastón Campi en el área chica que bloqueó un remate de Fausto Vera que iba dirigido al arco. El equipo Albirrojo, que disputará triple competencia en 2026 por su clasificación a la Copa Sudamericana, podría perder a Kevin Jappert, pretendido por el Torino italiano.

Racing-Rosario Central

Desde las 19, en el Cilindro de Avellaneda, habrá choque de Academias. Ambos cayeron en sus respectivos debuts y buscarán obtener su primera victoria en el torneo, en lo que promete ser un partidazo. El árbitro será Fernando Echenique y el VAR Lucas Novelli; la transmisión estará a cargo de Espn Premium.

Luego de la caída ante Gimnasia en El Bosque, Racing buscará reponerse ante su gente y sumar los primeros tres puntos. En las últimas horas, el chileno Damián Pizarro arribó al país y se convirtió en el tercer refuerzo de la Academia, sumado a que Marcos Rojo finalmente no se irá del club.

Rosario Central también viene de caer en su presentación: cayó 2-1 (gol de Di María tras un polémico penal) ante Belgrano, en el Gigante de Arroyito. En los próximos días, Jorge Almirón tendrá a disposición a Julián Fernández, quien arribó desde New York City (USA), a préstamo por un año con opción de compra, y a Pol Fernández, libre luego de su último paso por Godoy Cruz. El extremo y el mediocampista se suman a Jeremías Ledesma, Alexis Soto, Gastón Ávila y Vicente Pizarro haciendo un total de seis incorporaciones.

River-Gimnasia

A partir de las 20 en el estadio Monumental, el Millonario hará su estreno como local tras su victoria ante Barracas Central. Será un choque de ganadores, porque el Lobo viene de dar el golpe ante Racing en el Bosque. También significará el reencuentro de Ignacio Nacho Fernández con River, tras su salida a fines de 2025. El encuentro tendrá el arbitraje de Pablo Dóvalo y a Germán Delfino en el VAR; transmitirá TNT Sports.

La victoria del debut como visitante dejó buenas sensaciones en el club de Núñez. La solidez defensiva, el orden que aportó Aníbal Moreno, secundado por Fausto Vera, y la presión alta que pudo mantener durante buena parte del partido fueron algunos de los cambios que se pudieron notar respecto al pésimo cierre de 2025. Sin embargo, le faltó poder de fuego y creatividad a la hora de buscar el arco rival.

En cuanto a los 11 titulares, Marcelo Gallardo estuvo pendiente hasta último momento de la evolución física de Marcos Acuña y Franco Armani. El Huevo, por precaución, será preservado y probablemente pueda debutar frente a Rosario Central, en Arroyito. En cambio, el arquero deberá aguardar, ya que, a pesar de que dejó atrás el desgarro en su gemelo derecho, ahora sufre una inflamación en el talón de esa misma pierna y, por ahora, su vuelta no tiene fecha. Por eso, el 1 será Santiago Beltrán.

Con Matías Viña otra vez en el lateral izquierdo, a la espera de la recuperación del campeón del mundo, el resto del equipo también se mantendrá inalterable. Kevin Castaño, que estará disponible para jugar, partirá desde el banco. En la mitad, los dos refuerzos (Moreno y Vera) estarán secundados por Tomás Galván, que tendrá una nueva oportunidad de mostrarse.

Y arriba, el buen partido de Sebastián Driussi como '9', y luego más retrasado con la salida de Juanfer Quintero (otra vez capitán), le garantizan su permanencia entre los titulares: el Gordo es la apuesta ofensiva del DT. Otra vez lo acompañará Facundo Colidio, de mal debut en este 2026. Maximiliano Salas y Ian Subiabre serán las principales alternativas.

En tanto, Gimnasia llega muy lejos de la realidad en la que visitó el Monumental la última vez. En aquella ocasión, el Lobo peleaba el descenso y el 1 a 0 le permitió iniciar una racha que lo llevó hasta las semifinales del Clausura. Con la continuidad de Fernando Zarinatto, el equipo empezó 2026 en la misma forma y dejó una muy buena imagen en su debut ante Racing.

Más allá del homenaje que le brindará todo el estadio y la misma dirigencia antes del inicio del partido, Nacho Fernández será el capitán del Tripero, que seguramente repita equipo. La única duda que mantiene el DT es en el lateral izquierdo: sigue Pedro Silva Torrejón o es reemplazado por el pibe Alejo Gelsomino.

Estudiantes-Boca

El duelo se disputará en Uno a partir de las 22.15 con el arbitraje de Pablo Echavarría; Hector Paleta estará en el VAR y la transmisión será de Espn Premium. Y será muy especial por la reciente llegada del Ruso Santiago Ascacíbar al Xeneize, tras ser capitán del equipo de Eduardo Domínguez. Claro que no estará el volante en ninguno de los dos equipos.

Con Ascacíbar y Ángel Romero como refuerzos en este mercado de pases, el equipo de Claudio Úbeda intentará mejorar lo hecho ante Deportivo Riestra (1-0), tras su debut victorioso en La Bombonera.

El único cambio será obligado. Alan Velasco sufrió un esguince en la rodilla izquierda y estará alejado de las canchas durante alrededor de dos meses. Por ahora no está claro quien ingresará en su lugar, ya que su reemplazante natural era Brian Aguirre, pero acordó su llegada a Estudiantes.

Kevin Zenón aparece como alternativa, pero dadas las pocas oportunidades que ha tenido con Úbeda, es probable que el DT busque otra opción. Con Lucas Janson como fija, dado que no hay más delanteros disponibles (Cavani, Giménez y Merentiel están lesionados), el ex-Vélez podría correrse a un costado y dejarle el centro del ataque al pibe Iker Zufiaurre, que sumó minutos el último domingo.

Además del '9' que fuera goleador de la Reserva, en la lista de convocados aparecen tres promesas de Boca Predio: Tomás Aranda, Gonzalo Gelini y Leonel Flores. Los tres juveniles aún no debutaron en Primera División y este miércoles podrían tener la chance de hacerlo en La Plata.

Por su parte, Estudiantes viene de rescatar un empate ante Independiente en Avellaneda, en un partido en el que le tocó sufrir en el primer tiempo. El Pincha, campeón vigente del fútbol argentino, sufrirá la muy sensible baja de su capitán y emblema, Ascacíbar.

Si bien su liderazgo no tendrá reemplazo, Eduardo Domínguez buscará una nueva fisionomía en la mitad de cancha, con Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y Cristian Medina, ex-Boca. La duda que tiene el DT es quién ocupará el lateral izquierdo: Gastón Benedetti o Eros Mancuso, otro surgido en el club de La Ribera.