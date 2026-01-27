Frigerio y Boleas viajan a Estados Unidos a reunirse con inversores internacionales en busca de financiamiento

El gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Economía, Fabián Boleas, se encuentran viajando a Estados Unidos para mantener reuniones con fondos de inversión y administradores de activos internacionales en el marco del proceso de búsqueda de financiamiento. “El objetivo es salir al mercado cuando se den las mejores condiciones posibles”, anticipó el mandatario.

Frigerio y Boleas partieron este martes y regresan el viernes al país. En ese lapso, la vicegobernadora Alicia Aluani está a cargo del Poder Ejecutivo. En representación del gobernador, en las últimas horas participó de la inauguración de un parque solar en la ciudad de Colón.

El mandatario tiene en agenda reuniones en Nueva York y en Boston. Así lo informó la semana pasada en la conferencia de prensa que brindó junto al ministro del Interior, Diego Santilli.

Tras señalar que el gobierno nacional acompaña a la provincia en el proceso para obtener financiamiento, Frigerio precisó: “Voy a estar dos días en Nueva York y un día en Boston haciendo una rueda con los inversores. Cuando veamos que tenemos unas buenas condiciones de mercado, la idea nuestra es salir a reperfilar la deuda”.

Más adelante, el mandatario reiteró su queja respecto a la reestructuración de la deuda provincial efectuada en la gestión de Gustavo Bordet. “Los vencimientos caen casi íntegramente en los cuatro años de nuestro mandato”, cuestionó, antes de sostener que el pago “ha sido muy difícil desde el punto de vista de los ingresos”.

“Hemos hecho enormes esfuerzos para para cumplir con esos compromisos. Nunca estuvo en nuestra cabeza la posibilidad de incumplirlos. Queremos que nuestra provincia sea reconocida como una provincia que cumple con sus obligaciones, porque eso claramente en el futuro va a traer beneficios en términos del acceso al crédito, no solo del Estado, sino también de los privados”, describió luego.

Frigerio explicó que se buscará salir al mercado “cuando estén las mejores condiciones posibles y el riesgo país siga cayendo”. En estas horas hay expectativa en relación al riesgo país, que está al borde de perforar los 500 puntos básicos, algo que no sucedía desde hace ocho años.

El escenario acerca a Entre Ríos a la posibilidad de subirse a la ola de emisiones de deuda internacional de empresas y provincias argentinas. Córdoba está en la recta final para la colocación y ya han salido con éxito distritos como Santa Fe y Buenos Aires.

“Estaba la necesidad de hablar con los inversores, encontramos esta ventana temporal y viajamos de martes a viernes”, puntualizó el gobernador.

La agenda

Según se informó a ANÁLISIS desde Casa de Gobierno, las reuniones en agenda son alrededor de diez en los tres días en los cuales estarán el gobernador y el ministro en Estados Unidos. Entre otros, dialogarán con representantes de Goldentree, Schroders, JP Morgan, PIMCO, VR Capital y BlackRock.

El objetivo, según se indicó, será presentar la situación económica y fiscal de la provincia y exponer las líneas centrales del programa de gobierno. Frigerio y Boleas también buscarán “ratificar el compromiso de la gestión con una administración responsable y previsible”.

Fuentes de la Casa Gris precisaron que habrá reuniones técnicas y presentaciones coordinadas con el acompañamiento de entidades financieras internacionales. La tarea permitirá intercambiar información y responder consultas sobre la realidad económica de la provincia y su proyección de mediano y largo plazo.

“Frigerio va a exponer el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas que viene llevando adelante su gestión, las medidas adoptadas para fortalecer el equilibrio fiscal y la necesidad de avanzar hacia un perfil de deuda sostenible que permita cumplir con los compromisos asumidos sin afectar la prestación de servicios esenciales ni el desarrollo productivo”, se indicó.