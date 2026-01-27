El Papa León XIV nombró a una argentina y otras tres mujeres latinoamericanas en puestos clave del Vaticano

Imagen de archivo de Emilce Cuda, que fue colaboradora cercana del Papa Francisco y es una de las principales exponentes de la “teología del pueblo”.

La argentina Emilce Cuda, junto a otras tres mujeres latinoamericanas, fueron designadas por el Papa León XIV como consejeras del Dicasterio (ministerio) para el Diálogo Interreligioso, una de las áreas que Robert Prevost tiene dentro de las prioridades en el marco de su gestión al frente de la Iglesia Católica.

Cuda, nacida en Buenos Aires en 1965, es doctora en teología y profesora universitaria, laica, casada y con dos hijos, reside actualmente en Roma donde se desempeña a su vez como secretaria de la estratégica Pontificia Comisión para América latina, que la mantiene en contacto permanente con los obispos y gran parte de la comunidad católica de la región. Tanto en ese cargo como en el Dicasterio para los Obispos –del cual León XIV fue prefecto durante el pontificado de Francisco- la teóloga argentina compartió espacios de trabajo con el actual Papa, publicó el diario Página/12.

Cuda, que ha sido una de las colaboradoras cercanas del Papa Francisco, también se desempeña en la Pontificia Academia para la Vida y en la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales. Reconocida tanto en Argentina como en América latina entre las corrientes más progresistas del catolicismo, Cuda se destaca como una de las principales exponentes de la “teología del pueblo”, insistiendo en la estrecha relación que existe entre el compromiso evangelizador, el magisterio eclesiástico y su enseñanza social.

Junto a la argentina, otras tres mujeres latinoamericanas también fueron nombradas por el Papa como consejeras del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Ellas son la uruguaya Ana María Bidegain, la mexicana Mónica Santamarina y la boliviana Sofía Nicolasa Quispe.

Bidegain (1948), también laica, es doctora en historia por la Universidad Católica de Lovaina, especializada en historia de la Iglesia Católica Latinoamericana y recientemente ha sido distinguida con el premio a la trayectoria (Lifetime Achievement Award) por el Princeton Theological Seminary. Desde 1979 forma parte de la Comisión para el Estudio de la Historia de la Iglesia en América Latina (CEHILA). Hasta el año anterior fue presidenta del Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos (MIIC) y antes participó en organizaciones vinculadas al apostolado católico entre jóvenes y estudiantes de todo el mundo.

Otra de las designadas, la mexicana Mónica Santamarina (65 años), es presidenta de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) –una red que se extiende por todo el mundo- y su participación en la iglesia católica se verifica mediante la presencia en organismos institucionales del laicado, en este caso de mujeres, destacó el diario Página/12.

La boliviana Sofía Nicolasa Chipana Quispe es una teóloga aymara integrante de la Comunidad de Sabias y Teólogas de Abya Yala, directamente vinculada con la experiencia de los pueblos originarios en todo el continente, pero particularmente en su país. Es licenciada en Ciencias Bíblicas por la Universidad Bíblica Latinoamericana y Magister en Estudios Sociorreligiosos, de género y diversidades en la Universidad Nacional de Costa Rica. En varios de sus trabajos ha cuestionado las categorías europeas que predominaron durante siglos en la Iglesia Católica.

El Papa León XIV, que todavía no ha confirmado el elenco de sus colaboradores más directos, los cardenales que encabezan los diferentes dicasterios vaticanos, envió un mensaje a la iglesia y a la sociedad designando a cuatro mujeres, todas ellas laicas y latinoamericanas en un cargo de relevancia en el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso.