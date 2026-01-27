Independiente Rivadavia dio el golpe ante Huracán y sigue con puntaje ideal

Independiente Rivadavia derrotó a Huracán por 2 a 1 en Parque Patricios y mantuvo su puntaje ideal en el comienzo del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Este martes, el equipo cuyano pisó fuerte en el estadio Tomás Adolfo Ducó en el marco de la 2ª fecha de la Zona B.

Los goles para la Lepra mendocina los convirtieron Fabrizio Sartori, a los 8 minutos, y Sheyko Studer, a los 20’, ambos en el segundo tiempo, mientras que Jordy Caicedo abrió el marcador para el Globo, a los 39 de la etapa inicial.

De esta manera, los comandados por Alfredo Berti sellaron su segundo triunfo en el campeonato local y alcanzaron la cima de su grupo con 6 unidades, tras la victoria ante Atlético Tucumán en el estreno del certamen.

Por su parte, el conjunto dirigido por Diego Martínez, que venía de igualar 1-1 ante Banfield, sigue sin sumar de a tres en la competencia, previo al cruce ante el Decano, el próximo sábado desde las 22.

En la primera parte, Huracán encontró el camino para abrir el marcador luego de una contra letal que tuvo como protagonistas a Oscar Cortés y Jordy Caicedo. El atacante colombiano resistió la marca, corrió con el balón controlado y habilitó al delantero ecuatoriano que solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red. De esta manera, el Globo se fue al descanso con ventaja en el marcador.

No obstante, Independiente Rivadavia creció en el complemento y en dos oportunidades dio vuelta el encuentro para regresar a Mendoza, donde recibirá a Sarmiento el martes 3 de febrero desde las 21. 15, con tres unidades más.

Antes de los 10 minutos de juego en el complemento, los visitantes lograron igualar el duelo por medio de Sartori, quien conectó de cabeza un centro desde la derecha de Gonzalo Rios, con una gran desatención defensiva de los locales, señala NA.

Por la misma vía, Studer se elevó por todo lo alto e impactó un envió de Matías Fernández procedente de un tiro de esquina para anotar el 2-1 definitivo y sellar la victoria de la Lepra mendocina en la segunda jornada del Torneo Apertura.