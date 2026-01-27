“Vivimos en democracia”: Abel Pintos defendió la libertad de expresión en los escenarios

El cantante Abel Pintos habló sobre las recientes críticas que recibieron los artistas por manifestar sus ideas políticas sobre el escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 y respaldó los ideales de sus colegas.

El artista de Bahía Blanca fue el lunes una de las grandes figuras de la tercera luna.

A la salida del recinto, Pintos dialogó con el medio Cadena 3 y compartió su opinión sobre la expresión política desde el escenario: “Siempre estuvo presente a lo largo de los años”.

“Muchos grandes ídolos de la música popular han utilizado su canto, justamente, para expresar sus ideas. Me parece que no es una cosa nueva”, continuó.

“¿Y hacerlo desde el canto, no desde el discurso?”, consultó el movilero.

El cantante respondió subrayando la importancia de la pluralidad de voces. "No, no me parece que esté mal. Vivimos en democracia, gracias a Dios", concluyó, restándole dramatismo a la polémica y validando el derecho de sus colegas a expresarse a través del arte.

Fuente: Noticias Argentinas.