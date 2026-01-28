Newell’s privó a Independiente de su primer alegría en el Torneo Apertura

El exPatronato Gabriel Ávalos abrió la cuenta para el Rojo, pero la Lepra lo empató con Michael Hoyos (Foto: X @Independiente).

Newell’s Old Boys de Rosario consiguió un agónico empate ante Independiente 1 a 1 y lo privó de celebrar su primera victoria en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue este martes en partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona A, llevado a cabo en el estadio Marcelo Bielsa.

Abrió el marcador para el Rojo el delantero paraguayo Gabriel Ávalos (exPatronato), a los 34 minutos del primer tiempo, mientras que Michael Hoyos anotó el tanto del empate a los 44’ del complemento para los locales.

Con este resultado, los dirigidos por Gustavo Quinteros volvieron a dejarse dos puntos en el campeonato local tras el empate ante Estudiantes de La Plata en el debut. Ahora, deberán recibir a Vélez en el estadio Libertadores de América, el próximo sábado desde las 19.45.

Por su parte, Newell’s sumó su primera unidad en el certamen, luego de haber sufrido una derrota ante Talleres de Córdoba en la primera jornada, y deberá visitar a Boca el domingo 1 de febrero a partir de las 19.15.

A los 13 minutos de la etapa inicial llegó la primera acción de peligro en la cabeza de Matías Coccaro. El flamante fichaje de los rosarinos se impuso en lo alto, peor el balón se fue apenas desviado por el palo derecho del arco.

Más adelante, una potente definición de Rodrigo Fernández Cedrés, desde el borde del área, se fue por encima del travesaño y estuvo cerca de adelantar en el marcador a los dirigidos por Gustavo Quinteros.

En uno de los mejores momentos de la Lepra durante la primera mitad, los visitantes llegaron al gol por medio del delantero paraguayo Gabriel Ávalos, quien remató de volea un rebote otorgado por el arquero Gabriel Arias al momento de tapar un disparo de Matías Aabaldo.

En los últimos instantes del primer periodo, Rodrigo Rey, arquero de Independiente, evitó la igualdad de Newell’s en la cabeza de Saúl Salcedo y mantuvo la ventaja al descanso, consigna NA.

No obstante, en el complemento el Rojo se desdibujó, cedió terreno al replegarse y sufrió el empate en la cabeza de Michael Hoyos, quien se anticipó a la salida del guardameta rival y esquinó el balón al palo derecho para poner el 1-1 y rescatar un punto.

