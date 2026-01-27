Diputados: Unión por la Patria presentó un proyecto de reforma laboral y busca trabar la iniciativa oficial

La propuesta contempla la reducción de la jornada laboral, una nueva legislación para los empleados de plataformas digitales y simplifica la puesta en marcha de los acuerdos colectivos de trabajo.

Mientras La Libertad Avanza busca acuerdos con senadores aliados para construir mayorías y avanzar con el proyecto de ley de Reforma Laboral, Unión por la Patria (UxP) presentó en diputados una propuesta que contempla la reducción de la jornada laboral, una moderna legislación para los trabajadores de plataformas digitales y simplifica la puesta en marcha de los acuerdos colectivos de trabajo. La iniciativa la elaboró la exministra y actual diputada Kelly Olmos.

El proyecto ya está en poder de los senadores que lidera el formoseño José Mayans y cuenta con el respaldo de un amplio abanico de sectores gremiales.

En su iniciativa, la diputada Olmos, acompañada por Victoria Tolosa Paz, Pablo Todero, Guillermo Michel, Emir Félix y Juan Pablo Luque, busca la simplificación de la negociación colectiva, permitiendo que determinados acuerdos derivados de convenios ya homologados entren en vigencia automáticamente tras su publicación en el Boletín Oficial, sin necesidad de pasar por el trámite de homologación. Según la propuesta, este mecanismo busca dotar de mayor dinamismo a las actualizaciones salariales o productivas consensuadas entre sindicatos y cámaras empresarias, consignó el portal de TN.

Uno de los títulos del proyecto establece un régimen de corresponsabilidad parental y protección de la crianza. La licencia para la persona gestante se eleva a 90 días: “Queda prohibido el trabajo del personal gestante durante los 30 días anteriores al parto y hasta los 90 días posteriores al mismo. La persona gestante podrá optar por reducir la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a 15 días; el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto”.

Pero también eleva la licencia para el progenitor no gestante a 30 días por el nacimiento o la adopción del hijo. El proyecto incorpora que una vez finalizada la licencia postparto obligatoria y durante el transcurso del primer año de vida del niño o niña, el progenitor gestante tendrá derecho a optar por una de las siguientes modalidades de trabajo: Trabajo híbrido o remoto y por la jornada laboral reducida.

Juicios Laborales e indemnizaciones

El pago de las indemnizaciones y créditos laborales derivados de sentencias condenatorias o acuerdos homologados, judicial o administrativamente, deberá efectivizarse mediante depósito bancario a la orden del Tribunal interviniente y a favor del trabajador. Entonces, queda prohibido el pago fraccionado o en cuotas, debiendo el trabajador percibir la totalidad de su crédito en un solo acto.

Estimando para la cancelación de dichas indemnizaciones o sentencias laborales una línea de financiamiento de otorgamiento inmediato por parte del Banco Nación. Destinado para las Pymes y Micro Pymes un financiamiento en 12 y 18 cuotas mensuales respectivamente. El capital adeudado se ajustará mensualmente de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, publicó el portal de TN.

En contraposición con el proyecto que se encuentra en el Senado, la exministra de Trabajo fundamentó en su propuesta. “Iniciativas recientes han propuesto permitir el pago de indemnizaciones en cuotas, trasladando el costo financiero y el riesgo de insolvencia al trabajador despedido. Esta solución vulnera el principio de integridad del pago y desnaturaliza la función reparadora de la indemnización laboral”, expuso.

Reducción de la jornada laboral

En el título cuarto del proyecto expresa: “La duración del trabajo en establecimientos públicos o privados, sea cual fuere su naturaleza, no podrá exceder de ocho horas diarias o 40 horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena, salvo las excepciones previstas en esta ley y las que se establezcan por vía de Convenio Colectivo de Trabajo”.

La reducción de la jornada laboral se implementará de manera progresiva y gradual en un plazo máximo de seis años contados a partir de la entrada en vigencia de la norma. A la entrada en vigencia se mantiene el tope de 48 horas semanales. Al segundo año se reducirá a 45 horas. Al cuarto año el tope semanal se reducirá a 42 horas, y al sexto se alcanzará el límite definitivo de 40 horas semanales.

Destacando que “la reducción de la jornada laboral no implicará, en ningún caso, una reducción en la remuneración de los trabajadores. Se garantiza la integridad salarial, debiendo ajustarse el valor de la hora de trabajo proporcionalmente para mantener el mismo salario neto y bruto percibido por la jornada previa a la reducción”.

La diputada Raquel Kelly Olmos le señaló a TN que el proyecto sumó el aval del legislador Hugo Yasky, líder de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). “Este es un proyecto alternativo al del Poder Ejecutivo. Este proyecto mira hacia el Siglo XXI y no al Siglo XIX, ya que (el Gobierno) insiste en precarizar a los trabajadores. Desfinancia al Sistema de Seguridad Social, desfinancia al fisco y a la Coparticipación Federal”, dijo la diputada Olmos.

Trabajadores de plataforma

En la denominada economía de plataformas, el proyecto busca resolver esa tensión mediante un Sistema dual con parámetros objetivos, superando el falso dilema “flexibilidad vs. derechos”. Si la plataforma controla precios y sanciones, y el trabajador cumple una carga horaria habitual, fijada en 20 horas semanales, es empleo dependiente. Si hay libertad real y esporadicidad, es autónomo.

Se establece el “Alta Automática” en seguridad social, eliminando la burocracia mediante el cruce de datos, permitiendo que el encuadre legal acompañe la realidad del mes a mes. Se legaliza multiapping (la utilización de varias aplicaciones simultáneamente) y el pluriempleo, adaptando la ley a la calle, donde el repartidor usa tres aplicaciones a la vez.

Por último, el proyecto, aborda la problemática de la informalidad, a partir de la reducción progresiva de las contribuciones patronales como mecanismo para impulsar el empleo asalariado formal, especialmente en micro y pequeñas empresas, sin generar “efectos umbral” que desincentiven el crecimiento.