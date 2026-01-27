En Mendoza, San Lorenzo se reencontró con la victoria frente al ascendido Gimnasia

San Lorenzo de Almagro consiguió este martes su primera victoria en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, luego de vencer por la mínima expresión a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, como visitante, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la 2ª fecha y en el marco de la Zona A.

El Lobo mendocino tuvo mayor criterio para administrar su tiempo con la pelota dentro de una tenencia repartida durante el primer tiempo. Los dirigidos por Ariel Broggi mostraron ser más peligrosos con una infinidad de ataques, que le generaron constante trabajo a Orlando Gill, como el remate de Ulises Sánchez despejado a un costado a los 11 minutos de juego.

El rendimiento del anfitrión fue una continuidad de lo mostrado en un estreno soñado en Santiago del Estero donde superó a Central Córdoba por 1-0 gracias a un gol de Valentino Simoni, delantero cedido a préstamo por Boca. Esto alimenta su ilusión de consolidar su permanencia en la elite.

Por otro lado, el Ciclón mostró muchas dificultades para hacer pie en Cuyo y una muestra de eso es que terminó la etapa sin llegadas de peligro bajo los palos de César Rigamonti. El plantel de Damián Ayude sintió la ausencia de los seis refuerzos confirmados en las últimas horas: Mauricio Cardillo, Gregorio Rodríguez, Gonzalo Abrego, Luciano Vietto, Guzmán Corujo y Mathías De Ritis. Los de Boedo levantaron las inhibiciones registradas en FIFA y pudieron oficializarlos en redes sociales recién en las últimas 24 horas.

La única emoción del partido llegó a los 24 minutos de la parte final. Diego Herazo, el Lukaku colombiano, había ingresado segundos antes en lugar de Ezequiel Cerutti y apareció sobre el segundo palo para empujar un buscapié de Alexis Cuello a la red.

En la próxima fecha, Gimnasia de Mendoza visitará Santa Fe para medirse a Unión de Santa Fe en el Estadio 15 de Abril el próximo lunes desde las 22. En contraposición, San Lorenzo abrirá la tercera jornada este sábado ante Central Córdoba en el Nuevo Gasómetro, consigna Infobae.