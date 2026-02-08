Gualeguaychú: más de 21 mil personas disfrutaron del Carnaval del País y ya se palpita el fin de semana largo

Una jornada a pleno ritmo y color se vivió en el Corsódromo con gran concurrencia ratificando que es el espectáculo es el predilecto del verano argentino. Así lo ratifican las más de 21 mil personas que estuvieron presentes.

El Corsódromo “José Luis Gestro” volvió a confirmar, en la noche del sábado 7 de febrero, que el Carnaval del País es mucho más que un espectáculo masivo: es una plataforma artística de enorme complejidad, una industria cultural en movimiento y un lenguaje identitario que Gualeguaychú proyecta hacia el país y el mundo.

En su sexta noche -este año con el rango de Fiesta Nacional- más de 21 mil personas asistieron a una experiencia donde música, danza, vestuario, narrativa y oficio se amalgamaron en una obra colectiva de escala monumental.

El marco fue el de una ciudad a pleno, atravesada por el pulso del carnaval como motor turístico, económico y creativo. Pero la jornada tuvo además un rasgo singular: tras el desfile de las comparsas, la celebración no se extinguió con la última pasada. La Comisión Directiva del Carnaval impulsó el “After”, una propuesta que prolongó la fiesta sobre la pasarela, frente a la Casa Rosada, con el espectáculo en vivo de la banda Ke Sabor, extendiendo el ritual hasta bien entrada la madrugada y resignificando el Corsódromo como espacio festivo continuo.

Entre los miles de personas que llegaron al Corsódromo para disfrutar del espectáculo, sobresalió el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; el director General de Turismo de la provincia, Sebastián Bel; todos recibidos por el intendente Mauricio Davico y la viceintendenta, Julieta Carrazza. Además, también se destacaron una delegación de embajadores y diplomáticos que representan a países como Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia y Portugal, a propósito de la muestra fotográfica que se inauguró en el Museo del Carnaval. Un gesto que refuerza el carácter cultural y patrimonial del espectáculo, y su proyección más allá de las fronteras.

Desde el punto de vista artístico, el desfile volvió a exhibir el alto nivel de producción que distingue al Carnaval del País. Cada comparsa desplegó un universo propio, sostenido por una narrativa clara y una estética cuidadosamente trabajada, donde confluyen meses de elaboración y trabajo en equipo para logar el mejor diseño para desarrollar el arte de manera integral.

Ará Yeví, del Club Tiro Federal, abrió la pasarela con “La Resistencia”, bajo la dirección de Guillermo Carabajal. La propuesta se afirma como un relato de identidad y persistencia, apoyado en una paleta visual potente y una coreografía de fuerte impronta colectiva. La comparsa articula cuerpo y concepto para construir una poética del aguante, donde la percusión y el movimiento dialogan con una puesta escénica que interpela desde lo simbólico.

En segundo lugar, Marí Marí, del Club Central Entrerriano, presentó “Genios, promesa de magia y carnaval”, dirigida por Gregorio Farina. Aquí el carnaval se asume como territorio de lo fantástico: luces, volúmenes y colores construyen un imaginario donde la fantasía no es evasión, sino motor creativo. La comparsa exhibe un dominio técnico notable en vestuario y carrozas, con una narrativa que fluye sin estridencias y se apoya en la elegancia del movimiento.

O’Bahía, del Club de Pescadores, ocupó el tercer turno con “El pescador, el genio y las mil y una noches”, bajo la dirección de Adrián Butteri. La propuesta destaca por su capacidad de entrelazar tradición local y relato universal, combinando la figura del pescador con el imaginario oriental. El resultado es una puesta rica en detalles, donde el vestuario y la escenografía construyen un puente entre mundos, sostenido por una batucada que imprime ritmo narrativo a la historia.

El cierre estuvo a cargo de Papelitos, del Club Juventud Unida, con “Vivos”, dirigida por Juane Villagra. La comparsa propone una reflexión contemporánea sobre la vitalidad, la emoción y la experiencia de estar presentes. Desde una estética moderna y dinámica, Papelitos articula danza, música y mensaje con una energía que conecta de manera directa con el público, cerrando la noche con intensidad y sensibilidad.

Más allá de la escena, la esencia

El impacto del Carnaval del País trasciende lo escénico. Como señaló Scioli durante su visita, se trata de una expresión cultural que moviliza trabajo, inversión e infraestructura, y que al mismo tiempo preserva y renueva tradiciones. Talleres, diseñadores, músicos, bailarines y técnicos confluyen en una maquinaria creativa que funciona durante todo el año y que encuentra en cada noche su momento de revelación.

“Estamos viviendo una gran temporada turística. Y todo indica que febrero será mucho mejor”, auguró el funcionario nacional. Y resaltó la importancia del Carnaval del País no sólo como impulsor del arte y la cultura sino de la economía y la infraestructura: “El Carnaval de Gualeguaychú es una expresión nacional que representa un gran logro del intendente y del trabajo conjunto con la provincia”, ponderó Scioli.

Desde lo cultural, el funcionario señaló que el Carnaval “tiene un impacto muy positivo en la ciudad. Es una expresión de las tradiciones, del trabajo de los clubes, de los talleres, de todo lo que hay detrás de esta puesta en escena que es un orgullo para la ciudad y el país”. Y desde lo turístico, resaltó que “Gualeguaychú tiene el mejor carnaval del país, que es una gran tracción, pero además ofrece otras alternativas turísticas que enriquecen la experiencia del visitante”, afirmó.

Por su parte, el intendente Mauricio Davico agradeció la presencia de los funcionarios nacionales y provinciales. “Es muy importante que Daniel Scioli esté en Gualeguaychú, por todo lo que nos ayudó para que el Carnaval sea Fiesta Nacional y por el acompañamiento permanente al turismo y a todo lo que genera nuestra ciudad. Estamos muy felices de recibirlo”, expresó.

También participaron del disfrute del Carnaval en el Corsódromo los pilotos de TC Mariano Werner, Nicolás Bonelli y Nicolás Trosset quienes, con sus vehículos de competición transitaron por la pasarela en una acción totalmente inédita.

El After también se vivió a pleno y continuará el próximo sábado.

El fin de semana largo

Con este impulso, la Fiesta Nacional del Carnaval del País se encamina al fin de semana largo, donde se vivirán tres noches consecutivas -sábado 14, domingo 15 y lunes 16- antes de las dos últimas jornadas del mes previstas para los sábados 21 y 28 de febrero. El After continuará sumando propuestas musicales, en este caso con la presencia de “Los Totora”, reforzando una idea central: en Gualeguaychú, el carnaval no se agota en el desfile, sino que se expande como experiencia cultural total, donde el arte popular alcanza su máxima expresión.

Tanto los tickets como las ubicaciones, estarán disponibles en boletería desde el martes al viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas en tanto el sábado, domingo y lunes, el horario será de 9 de la mañana hasta la finalización del evento. Otra opción es adquirirlas a través de www.allaccess.com.ar.

Canal oficial de YouTube “Carnaval del País”