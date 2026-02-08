Invitan a una muestra en homenaje a la Batalla de Caseros

Permanecerá expuesta hasta el 6 de marzo en el Archivo General de Entre Ríos.

Se denomina “Caseros, el comienzo de una nueva Argentina” y está disponible en el Archivo General de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia. Permanecerá abierta hasta el 6 de marzo, de lunes a viernes de 7.30 a 13, en Alameda de la Federación 222, Paraná. Entrada libre y gratuita.

La propuesta se enmarca en el 174° aniversario de la Batalla de Caseros, un acontecimiento clave para la historia nacional y provincial, que marcó el inicio de una nueva etapa política e institucional en la Argentina.

En la muestra podrán encontrarse reproducciones de la documentación que resguarda el Archivo General de Entre Ríos. También se exhiben registros referidos a la Batalla de Caseros y su repercusión pública, junto con objetos históricos, como balas de cañón del siglo XIX. Entre las piezas más destacadas se encuentra el Pronunciamiento, un documento fundamental que dio inicio al proceso de Organización Nacional.

En el acto de inauguración participaron autoridades y coordinadores de museos de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La propuesta forma parte de CUAC! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura provincial desarrolla durante la temporada en distintas localidades entrerrianas.