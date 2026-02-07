Coti, Raly Barrionuevo, Los Nocheros y artistas locales encendieron la 35° Fiesta Nacional del Mate

La música empezó cuando todavía quedaba algo de luz sobre la barranca. El predio venía acomodándose desde temprano, con rondas de mate que se armaban y desarmaban mientras el escenario principal empezaba a tomar movimiento. El tiempo estaba indeciso, había dejado de llover, al menos un momento.

Los primeros en salir fueron los ganadores del Premate, ese espacio que cada año abre el escenario a artistas emergentes. La Fortinera fue la encargada de romper el hielo. Su presentación fue delicada y limpia. Cuando volvieron a caer otras gotas, un poco más intensas, llegó el turno del baile de Jenifer Frickel y Matías Retamar, que llevó la danza al centro del escenario Luis "Pacha" Rodríguez con una propuesta tradicional que encontró rápidamente el aplauso de quienes ya empezaban a amontonarse en las sillas frente al escenario.

Joel Palavecino siguió la programación con un repertorio que mantuvo el tono folklórico de la primera parte de la noche. Más tarde subió Benbe, con una propuesta de música popular.

Joel Palavecino estuvo presente en la primera jornada de la Fiesta del Mate.

Cuando apareció Coti, la lluvia ya había parado, el predio ya estaba lleno y las barrancas igual. Hubo un movimiento inmediato del público que se acercó al escenario. El músico habló con el público después de un par de canciones. Contó que sus temas lo llevaron a recorrer distintos lugares del mundo, que lo llevaron mucho más lejos de lo que imaginaba cuando era chico. Dijo que cuando viaja y habla de Argentina, hay cosas que siempre aparecen como parte de la identidad del país. Nombró al mate, al folklore, al fútbol y a la cultura en general como esas marcas que hacen que Argentina sea reconocida en otros lugares. Como tantos colegas que creen necesario aclarar su posición a favor, expresó que es esa cultura la que genera cercanía con otros pueblos y la que despierta afecto por el país. "En definitiva, nuestra cultura es la marca de nuestro país y es lo que se conoce en todo el mundo y por eso nos aman en todas partes, por nuestra cultura, no por nuestros políticos, no por chuparle las medias a ningún patotero del norte. Fuera Trump", expresó. El público respondió con aplausos y acompañó cada canción del músico.

Coti sobre el escenario Luis "Pacha" Rodríguez

Luego volvieron a presentarse artistas del Premate. Paula Insaurralde y Cristian Álvarez llevaron el folklore al escenario. Después le tocó a Yunta Mambo, que aportó una performance rítmica, que encontró respuesta en los sectores donde el público se animó a moverse.

Antes de la medianoche, la sintonía del predio cambió con la llegada de Raly Barrionuevo. Durante los primeros temas, el público acompañó, lento, tranquilo, pero con el correr del show el repertorio fue ganando intensidad y aparecieron las chacareras, que generaron otro movimiento. En ese lapso, el músico invitó a otros artistas a compartir el escenario y a celebrar la música folklórica.

Raly Barrionuevo, al compás de sus canciones y el público.

Después llegó el turno del Gran Ensamble Paraná, que reunió a más de cincuenta músicos locales.

El cierre quedó en manos de Los Nocheros, que llegó a tiempo para tocar junto a Raly. El grupo repasó canciones que forman parte del folklore argentino, acompañado del cántico del público, del más cercano al más alejado del escenario. Durante el show, Kike Teruel saludó a la ciudad y recordó la relación del grupo con Paraná, destacando que es uno de esos lugares donde siempre fueron bien recibidos. También mencionó que este tipo de festivales permiten, como ahora, reencontrarse con colegas y amigos con quienes muchas veces solo coinciden en escenarios.

Los Nocheros y Raly Barrionuevo compartieron escenario.

Mientras el escenario principal concentraba la atención, la fiesta se desplegaba en otros espacios. En Sala Mayo, la feria Mateando reunió artesanos y emprendedores vinculados a la cultura matera. En las inmediaciones funcionó el escenario Parientes del Mar, con propuestas artísticas que se desarrollaron en paralelo. En calle Alfonsín y Ascúa, Matecito atrajo a familias con actividades para los gurises, y en Casa de la Costa, ArteMate sumó exposiciones y talleres vinculados al mate y a su universo cultural.

No faltó el Concurso de Cebadores, donde el público se detenía a observar técnicas y estilos para preparar el mate. La primera jornada consagró a Ana Brugo, de 18 años y oriunda de San Benito, que obtuvo el primer puesto del certamen y el premio de un viaje con estadía a Río de Janeiro. Quién dijo que con un ritual matero uno no puede lograr grandes cosas. Así fue y así lo demostró la joven cebadora.

Ana Brugo ganó pasajes y estadía en Río de Janeiro.

El patio gastronómico estuvo a cargo de clubes y funcionó sin parar y sin respiro durante toda la noche. Las filas se mantuvieron constantes mientras el público alternaba entre los shows, la comida y las recorridas por el predio.

La jornada culminó, redoblando la apuesta de ediciones anteriores y dejando la vara muy alta para la segunda jornada de esta 35° de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná.

Lali, la gran figura de esta noche

Este año el gran cierre será de Lali, con los espectáculos previos de Los Caballeros de la Quema, Gauchito Club, Rombai y ganadores del Premate que pondrán música y color al escenario principal Luis “Pacha” Rodríguez.

El orden de shows de este sábado:

Premate: Estudio Mariana Retamar

Premate: Maniquí

Premate: La Tercera Fase del Plan

Gauchito Club

Rombai

Caballeros

Premate: Pont a bailar

Lali

Más actividades para hoy

Feria Mateando (Sala Mayo)

Escenario Pariente del Mar (inmediaciones Sala Mayo)

Matecito (calle Alfonsín y Ascúa)

ArteMate (Casa de la Costa)

Concurso de Cebadores (Predio Fiesta)

Patio Gastronómico a cargo de clubes