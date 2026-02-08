Sarmiento le ganó a Tucumán en un partido clave

Este domingo la acción por la cuarta fecha de la Liga Profesional comenzó en dos sitios diferentes. En Junín hubo duelo por la Zona B, ya que Sarmiento recibió a Atlético Tucumán en el estadio Eva Perón. El arbitraje del encuentro estuvo a cargo de Ariel Penel, acompañado en el VAR por Pablo Echavarría.

La primera jugada de peligro fue generada por el conjunto anfitrión. Un centro desde la derecha cayó con peligro al vértice izquierdo del área chica en posición de ataque. Allí apareció Yair Arismendi con la intención de empujar al gol, pero el cierre de Leonel Di Plácido ante la llegada del jugador del Verde evitó el tanto.

El local insistió y tuvo una nueva jugada con otro desborde por derecha. Esta vez el desborde fue hasta el fondo de la cancha y desde allí llegó el centro de Julián Contrera para el cabezazo de Junior Marabel de pique al suelo. El balón ingresó por el costado izquierdo del arco visitante y se transformó en el 1-0 a los 19.

Los de Facundo Sava siguieron buscando y encontraron el segundo gol en una gran acción personal de Diego Churín. Un lateral jugado al área y un posterior toque de Marabel de espaldas habilitaron al centro delantero que se las ingenió para cuidar la posesión entre tres futbolistas, darse vuelta y definir con potencia para vencer la resistencia de Luis Ingolotti y poner el 2-0 a los 36.

Ya en la segunda mitad, Sarmiento pudo convertir el tercero en los pies de Marabel luego de una excelente habilitación de Santiago Salle. Sin embargo, el paraguayo falló el mano a mano de forma increíble ante Ingolotti, que salió a tiempo y rechazó el balón hacia un costado.

La siguiente llegada para el local fue a través de un tiro libre ejecutado en forma de centro por Julián Contrera que ubicó la subida de Gastón Arturia por el costado izquierdo. El central ganó de cabeza y remató con potencia, pero Ingolotti estaba bien ubicado y detuvo el disparo.

En su primera aproximación, Tucumán tuvo el gol en un tiro de esquina desde el costado derecho. Fue con una jugada elaborada en la que el centro se ejecutó a media altura para el anticipo de Leandro Díaz. El delantero tocó el balón hacia la izquierda y encontró la llegada en soledad de Maximiliano Villa, que empujó al gol prácticamente sobre la línea. A los 26 pasaron a estar 2-1.

Pese al gol de su rival, fue Sarmiento nuevamente el que tuvo la chance de incrementar su distancia. Otra vez se lo perdió Marabel luego de un pase en profundidad que lo encontró por el costado izquierdo. El atacante ensayó un remate bajo que Ingolotti no tuvo problemas en contener.

Hacia el final solo quedó tiempo para la expulsión de Luciano Vallejo en el conjunto visitante. El lateral izquierdo vio la segunda tarjeta amarilla luego de golpear con el codo a un rival, lo que le valió retirarse del campo antes del final. No hubo nada más.

Con el triunfo final, el Verde alcanzó los seis puntos con los que se ubica sexto en la tabla; mientras que el Decano quedó penúltimo con tan solo dos unidades.

En la próxima fecha, Sarmiento visitará a Huracán el sábado 14 de febrero, desde las 19.45; mientras que ese mismo día, pero a partir de las 22, el equipo de Hugo Colace recibirá a Estudiantes de Río Cuarto.

-SÍNTESIS-

Sarmiento 2-1 Atlético Tucumán.



Goles:

19’PT: Junior Marabel (SAR).

36’PT: Diego Churín (SAR).

26’ST: Maximiliano Villa (TUC).



Expulsado:

46’ST: Luciano Vallejo (TUC).



Formaciones:

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Yair Arismendi; Junior Marabel y Diego Churín.

DT: Facundo Sava.



Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Luciano Vallejo; Kevin Ortiz; Gabriel Compagnucci, Renzo Tesuri; Ezequiel Ham, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.

DT: Hugo Colace.



Cambios:

ET: ingresó Santiago Salle por Lucas Suárez (SAR).

ET: ingresó Juan Cabrera por Thiago Santamaría (SAR).

ET: ingresó Franco Nicola por Ezequiel Ham (TUC).

ET: ingresó Carlos Abeldaño por Gabriel Compagnucci (TUC).

16’ST: ingresó Lautaro Godoy por Renzo Tesuri (TUC).

22’ST: ingresó Mauricio Martínez por Diego Churín (SAR).

25’ST: ingresó Maximiliano Villa por Nicolás Laméndola (TUC).

34’ST: ingresó Carlos Villalba por Cristian Zabala (SAR).

40’ST: ingresó Manuel Brondo por Leonel Di Plácido (TUC).

41’ST: ingresó Agustín Seyral por Julián Contrera (SAR).



Amonestados:

14’PT: Nicolás Laméndola (TUC).

21’PT: Ezequiel Ham (TUC).

29’PT: Gastón Suso (TUC).

39’PT: Julián Contrera (SAR).

45’PT: Thiago Santamaría (SAR).

15’ST: Luciano Vallejo (TUC).

31’ST: Leonel Di Plácido (TUC).

50’ST: Manuel García (SAR).



Árbitro: Ariel Penel. VAR: Pablo Echavarría.



Estadio: Eva Perón.

Video: Liga Profesional.