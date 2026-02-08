Clase 2: el salteño Francisco Coltrinari ganó en el autódromo de Paraná

Coltrinari superó a Vitar en el arranque y, pese a sufrir la pérdida de ritmo, ganó la carrera.

Este domingo se desarrolló la primera final de la temporada de la Clase 2 del Turismo Nacional. En el autódromo Ciudad de Paraná, los pilotos de la categoría telonera fueron a definir al primer ganador de la temporada.

Antes se disputaron las series en las que los ganadores fueron Tomás Vitar, Francisco Coltrinari y Valentino Quattrocchi, que partieron en ese orden en la definición de la competencia. El paranaense Exequiel Bastidas fue quinto en la serie más rápida, por lo que largó desde el 13er puesto.

De la final iban apenas dos vueltas cuando se produjo un abandono masivo. Siete pilotos quedaron fuera de competencia rápidamente, entre los que cayó el paranaense Bastidas, que apenas llegó a completar dos vueltas.

En la largada, además, Vitar perdió el puesto de líder en manos de Coltrinari, que nunca más soltó el liderazgo. Coltrinari y Vitar fueron 1-2 toda la carrera; mientras que atrás apareció Juan Canela, que sobre el final consiguió superar a Lucas Petracchini para ser parte del podio.

Aunque inicialmente la diferencia de Coltrinari sobre los demás era notable, la pérdida de rendimiento con el paso de las vueltas redujo las diferencias entre estos cuatro pilotos de manera drástica. Eso permitió que la carrera fuera entretenida hasta prácticamente el final.

Con la competencia en Paraná finalizada, ahora el foco está puesto en lo que se viene. La próxima final de la temporada será en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.

Resultados | Turismo Nacional | Clase 2 | Fecha 1 (en Paraná)

1°) Francisco Coltrinari (Peugeot): 28’19”63/1000.

2°) Tomás Vitar (Nissan): a 1”117/1000.

3°) Juan Canela (Toyota): a 1”660/1000.

4°) Lucas Petracchini (Toyota): a 5”402/1000.

5°) Santino Balerini (Peugeot): a 5”509/1000.

---

27°) Exequiel Bastidas (Toyota): a 14 vueltas.