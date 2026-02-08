En Paraná, Alfonso Domenech ganó la primera carrera de la Clase 3

Este domingo se desarrolló la primera final de la temporada de la Clase 3 del Turismo Nacional. Después del desarrollo de las series llegó el momento de la definición de la carrera que otorgó el primer triunfo del 2026.

En las series los ganadores fueron Mauricio Lambiris, Facundo Chapur y Alfonso Domenech. En ese orden fueron del ganador más rápido al más lento y por eso partieron en la final respetando esas posiciones.

Pero en la carrera todo cambió. El duelo entre Lambiris y Chapur por la primera posición acabó con triunfo del cordobés en la primera curva, pero al llegar a la chicana se pasó y cayó hasta el séptimo lugar. De esta manera, Domenech -que comenzó tercero- aprovechó y superó a Lambiris para ser el nuevo líder.

Ahora Domenech lideraba y Lambiris iba como escolta. Eso no duró mucho, porque el uruguayo chocó contra el muro en la cuarta vuelta y José Urcera aprovechó para saltar al segundo lugar. Desde ese momento le disputó el liderazgo a Domenech.

Urcera llegó a liderar la competencia en la 13ª vuelta, pero Domenech se recuperó y retomó el liderazgo una vuelta después para acabar conservando la victoria. Ganó el campeón 2024 seguido por Urcera y Facundo Chapur, que se recuperó tras el retraso de la primera vuelta.

El crespense Joel Gassmann concluyó la competencia con una muy buena remontada que lo depositó en el octavo lugar a 12 segundos y 727 milésimas del ganador. Tendrá chances de mejorar su resultado en la próxima final, que se disputará en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, el fin de semana del 14 y 15 de marzo.

Resultados | Turismo Nacional | Clase 3 | Fecha 1 (en Paraná)

1°) Alfonso Domenech (Volkswagen): 34’36”782/1000.

2°) José Urcera (Ford): a 1”129/1000.

3°) Facundo Chapur (Honda): a 2”443/1000.

4°) Jonatan Castellano (Chevrolet): a 5”876/1000.

5°) Sebastián Gómez (Volkswagen): a 6”747/1000.

---

8°) Joel Gassmann (Chevrolet): a 12”727/1000.