​Rosario Romero: “Esta es una fiesta de todos los paranaenses”

La intendenta Rosario Romero y el viceintendente David Cáceres disfrutaron de la primera jornada de la Fiesta Nacional del Mate.

La intendenta de Paraná durante la celebración en la ciudad, destacó el nivel de los artistas, la importancia de la cultura y valoró el intercambio con los vecinos. Por su parte, el viceintendente David Cáceres resaltó el disfrute de las familias en el paseo, en diálogo con Canal 9 Litoral.

Rosario Romero disfrutó de la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate, el evento que convoca a multitudes en la capital entrerriana y expresó su satisfacción por la convocatoria y el desarrollo de la jornada.

“Esto es una fiesta de todos los paranaenses y debemos seguir trabajando para que la cultura llegue a todos los sectores“, definió la intendenta municipal, poniendo el acento en la importancia de mantener políticas públicas que acerquen expresiones artísticas a los barrios y al centro de la ciudad.

En relación a la grilla de espectáculos, Romero se mostró entusiasmada con la propuesta: “Hoy es una noche mágica. Hemos disfrutado de todos los artistas. Me han gustado todos”, aseguró, ratificando el buen clima que se vive en el escenario.

Por su parte, el viceintendente David Cáceres también valoró la respuesta del público y la organización del evento. “La gente disfruta del paseo”, señaló.​

Asimismo, Cáceres hizo hincapié en la continuidad de las políticas de estado y el valor de los espacios públicos para la comunidad: “Siempre decimos que no somos fundacionales. Esto es un paseo”, concluyó.

Fuente: Canal 9 Litoral, Ahora.