La abogada defensora de Airaldi cuestiona la causa por narcotráfico y pidió frenar el juicio

La abogada Mariana Barbitta, defensora de Leonardo Airaldi, cuestionó con dureza la causa por narcotráfico que tiene como principal acusado al ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante y confirmó que presentó dos planteos clave ante la Justicia Federal.

En diálogo con Puro Cuento por Radio Plaza, sostuvo que la investigación presenta “graves déficits” y pidió la suspensión del juicio oral previsto para iniciarse el 24 de febrero en el Tribunal Oral Federal de Paraná.

Barbitta explicó que asumió la defensa técnica de Airaldi a fines de diciembre de 2025 y que una de las primeras medidas fue interponer un recurso de casación contra la unificación de dos expedientes, uno tramitado originalmente en Santa Fe y otro en Paraná.

Según señaló, esa acumulación “no corresponde de ninguna manera porque son objetos totalmente distintos” y recordó que incluso existió una decisión judicial previa que entendía que se trataba de trámites separados. El recurso fue presentado este jueves, dentro de los plazos legales, y ahora deberá ser evaluado por el tribunal.

La letrada también calificó a la causa como “absolutamente direccionada” y cuestionó la forma en que se construyó la imputación. En ese sentido, afirmó que no se cumple con la exigencia constitucional de una acusación clara y precisa.

“Cuando uno advierte en el tribunal que es como una especie de combo de distintas cosas sin explicar con exactitud a qué se refería cada una de las imputaciones, advierte este problema con el principio de legalidad”, sostuvo.

Otro de los puntos centrales de su planteo tiene que ver con la prueba. Barbitta denunció irregularidades en la obtención y conservación de las escuchas telefónicas que sustentan la acusación fiscal. Relató que solicitó los CDs originales con los audios y que el tribunal solo pudo entregarle 12 de los 15 solicitados, ya que los restantes “no los encontramos”.

Además, aseguró que las desgrabaciones realizadas por su perito no coinciden con las transcripciones presentadas por la Fiscalía, lo que pone en duda la autenticidad del material. “No hay una sola conversación que hoy podamos decir que es real”, afirmó.

En ese contexto, la defensora pidió la suspensión del debate oral al considerar que no puede ejercer una defensa adecuada sin acceso completo a la prueba de cargo.

También rechazó la caracterización de Airaldi como “jefe de una organización de narcotráfico” y aseguró que se trata de una persona con una extensa trayectoria pública, social y rural. “Es totalmente desproporcionado e incluso poco serio”, dijo, y remarcó que los otros imputados en la causa son consumidores o vinculados a la venta minorista.

Finalmente, Barbitta informó que solicitó el arresto domiciliario de su cliente, quien lleva casi dos años en prisión preventiva sin sentencia. Airaldi se encuentra actualmente alojado en la Colonia Penal N° 9 de Gualeguaychú, mientras la Justicia define los planteos presentados y la continuidad del proceso.

Fuente: PlazaWeb.