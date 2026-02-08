Con el clásico entre Huracán y San Lorenzo sigue la cuarta fecha

Huracán y San Lorenzo se enfrentarán en una nueva edición del clásico entre ambos.

Este domingo habrá cinco partidos correspondientes a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Aunque la actividad comenzará a las 17, el destacado del día pasar por el duelo entre Huracán y San Lorenzo.

17: Platense - Independiente (Zona A)

Uno de los dos duelos que comenzará a las 17 será por la Zona A y enfrentará a Platense e Independiente en el estadio Ciudad de Vicente López. Pablo Dóvalo será el árbitro, acompañado en el VAR por Diego Ceballos. La transmisión de este encuentro será de ESPN premium.

El Calamar viene de ganar como visitante ante Talleres por 2-1, de manera que llegó a los siete puntos, con los que está tercero en la tabla de posiciones. El Rojo, por su parte, tiene tres puntos y marcha décimo luego de empatar 1-1 con Vélez Sarsfield.

Con las confirmaciones pendientes, se presume que la única presencia entrerriana desde el arranque será la del concordiense Leonardo Godoy con la camiseta de Independiente.

-Probables formaciones:

Platense: Matías Borgogno; Tomás Silva, Eugenio Raggio, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Leonardo Heredia.

DT: Walter Zunino.



Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Ignacio Malcorra, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros.

17: Sarmiento - Atlético Tucumán (Zona B)

El otro encuentro que iniciará a las 17 corresponderá a la Zona B. En el estadio Eva Perón de Junín, Sarmiento recibirá a Atlético Tucumán. El juego contará con el arbitraje de Ariel Penel, acompañado en el VAR por Pablo Echavarria. La transmisión del juego será de TNT Sports.

El Verde viene de perder ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 2-1, con lo que tiene tres puntos y se ubica en la novena posición de su grupo; mientras que el Decano llega tras un empate ante Huracán por 1-1 que lo dejó con dos puntos en la 13ª posición del torneo.

La única presencia entrerriana prevista en el partido es la de Renzo Tesuri. El gualeguaychuense sería de la partida en el conjunto tucumano.

-Probables formaciones:

Sarmiento: Javier Burrai; Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Lucas Suárez; Santiago Salle, Jonatan Gómez, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Yair Arismendi; Jhon Rentería y Diego Churín.

DT: Facundo Sava.



Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham, Nicolás Laméndola; Franco Nicola y Leandro Díaz.

DT: Hugo Colace.

19.15: Huracán - San Lorenzo (interzonal)

El duelo interzonal de esta fecha comenzará a las 19.15 y lo protagonizarán Huracán y San Lorenzo en su duelo clásico. El partido que se disputará en el estadio Tomás Ducó contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Héctor Paletta. La transmisión será de ESPN premium.

El Globo viene de empatar como visitante ante Atlético Tucumán por 1-1, con lo que suma dos puntos y está 12° en la tabla de la Zona B. El Ciclón, por su parte, suma seis puntos y está sexto en la Zona A luego de su último triunfo ante Central Córdoba por 1-0.

El federalense Fabio Pereyra será titular en Huracán, siendo la única presencia entrerriana confirmada desde el arranque.

-Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Alejandro Martínez, Jordy Caicedo y Oscar Cortés.

DT: Diego Martínez.



San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Facundo Gulli, Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti.

DT: Damián Ayude.

22.15: Gimnasia de Mendoza - Instituto (Zona A)

La jornada terminará con dos encuentros correspondientes a la Zona A. Uno de ellos será entre Gimnasia de Mendoza e Instituto, que se enfrentarán en el estadio Víctor Legrotaglie. El árbitro del juego será Luis Lobo Medina, acompañado por Jorge Baliño en el VAR. La transmisión será de ESPN premium.

El Lobo mendocino viene de perder por 4-0 ante Unión y solo suma tres puntos, con los que está en la 12ª posición. La Gloria, por su lado, sumó por primera vez con su empate 2-2 ante Lanús que la dejó en la 13ª posición con una unidad.

Entre las formaciones probables para este encuentro destaca la presencia de los ex Patronato Leonel Mosevich y Jonás Acevedo, titulares en el conjunto cordobés.

-Probables formaciones:

Gimnasia: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Matías Recalde; Ulises Sánchez, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Agustín Módica, Valentino Simoni.

DT: Ariel Broggi.



Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Diego Sosa; Jonás Acevedo, Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Nicolás Guerra.

DT: Germán Martelotto- Daniel Jiménez.

22.15: Vélez Sarsfield - Boca Juniors (Zona A)

El otro duelo por la Zona A que comenzará a las 22.15 será en el estadio José Amalfitani. Vélez Sarsfield recibirá a Boca Juniors en un duelo que contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado por Nicolás Ramírez en el VAR. La transmisión del partido será de TNT Sports.

Vélez tiene está invicto y tiene siete puntos después de empatar 1-1 ante Independiente en su última presentación. Boca, por su parte, suma seis unidades y viene de ganarle a Newell’s por 2-0 jugando como local.

Para este partido no se presumen presencias entrerrianas desde el arranque.

-Probables formaciones:

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel.

DT: Claudio Úbeda.

Fuentes: Olé, Diario Democracia, El Gráfico, Diario Mendoza y TyC Sports.