Ante Platense, Independiente ganó por primera vez en el torneo

Santiago Montiel anotó el tanto de la victoria del "Rojo" en Vicente López.
La actividad por la cuarta fecha de la Liga Profesional comenzó este domingo con dos partidos. Uno de ellos, correspondiente a la Zona A, se disputó en el estadio Ciudad de Vicente López. El árbitro del encuentro fue Pablo Dóvalo, acompañado por Diego Ceballos en el VAR.
Nota en desarrollo.
Con seis puntos, ahora el Rojo se ubica en la séptima colocación; mientras que el Calamar permanece cuarto con siete unidades. En la próxima fecha, el equipo de Walter Zunino visitará a Boca el domingo 15, desde las 19.30; mientras que a los de Avellaneda les tocará recibir a Lanús, el viernes 13, desde las 20.
-SÍNTESIS-
Platense 0-1 Independiente.
Gol:
19’ST: Santiago Montiel.
Formaciones:
Platense: Matías Borgogno; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio; Guido Mainero; Franco Zapiola, Juan Gauto; Leonardo Heredia.
DT: Walter Zunino.
Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Iván Marcone; Santiago Montiel, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.
DT: Gustavo Quinteros.
Cambios:
18’ST: ingresó Tomás Nasif por Leonardo Heredia (PLA).
24’ST: ingresó Ignacio Pussetto por Matías Abaldo (IND).
25’ST: ingresó Bautista Merlini por Franco Zapiola (PLA).
25’ST: ingresó Santiago Dalmasso por Felipe Bussio (PLA).
35’ST: ingresó Luciano Cabral por Ignacio Malcorra (IND).
35’ST: ingresó Manuel Tucker por Guido Mainero (PLA).
35’ST: ingresó Benjamín Bosch por Maximiliano Amarfil (PLA).
36’ST: ingresó Santiago Arias por Leonardo Godoy (IND).
43’ST: ingresó Sebastián Valdez por Kevin Lomónaco (IND).
43’ST: ingresó Walter Mazzantti por Santiago Montiel (IND).
Amonestados:
25’ST: Ignacio Malcorra (IND).
32’ST: Facundo Zabala (IND).
50’ST: Lautaro Millán (IND).
51’ST: Rodrigo Rey (IND).
Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Diego Ceballos.
Estadio: Ciudad de Vicente López.