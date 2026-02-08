Con ventaja, Juventud buscará la clasificación a la final por el ascenso

Juventud Unida se impuso en el partido de ida por 3-1.

Este domingo por la noche, a partir de las 21, se jugará el partido de vuelta por la final de la Región Litoral Sur del Torneo Federal Regional Amateur. En Rafaela, Juventud Unida de Gualeguaychú visitará a Ben Hur en un duelo que contará con el arbitraje de Leandro Abrile.

Los jueces asistentes serán Cristian Herrera y Bruno Pezzotta; mientras que el cuarto árbitro será Pablo Ramírez. Jugarán en el estadio Néstor Zenklusen.

Juventud Unida llega con ventaja: en el encuentro de ida se impuso por 3-1 luego de jugar durante buena parte del encuentro con un futbolista más. El equipo gualeguaychuense está cerca de obtener la revancha ante el equipo que lo eliminó del torneo en la edición anterior.

Ganar, empatar o perder por solo un gol le dará a Juventud Unida la clasificación a la final por el ascenso ante Defensores de Puerto Vilelas, que se impuso en la Región Litoral Norte. El equipo chaqueño dio cuenta del histórico Guaraní Antonio Franco de Misiones tras imponerse en el global por 2-1.

En su partido de esta noche, Miguel Fullana confiará en un equipo similar al que se impuso en el encuentro de ida. La formación irá con: César Horst; Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López; Leandro Larrea, Facundo Britos, Santiago Benítez, Sergio Olano; Marcelo Olivera y Maximiliano Olivera.

En frente, Carlos Trullet tendrá que ser osado para buscar un resultado que le permita continuar en el torneo. De arranque tendrá que ganar por dos goles para poder ir a los penales, cualquier resultado con una diferencia menor le dará la clasificación a Juventud Unida.

La formación del conjunto rafaelino contaría con: Matías Astrada; Facundo Jofré, Ángel López Alba, Elías Medeiro, Franco Villalba; Lautaro Fleita, Leandro Sola, Ramiro Contrera, Sebastián Jiménez; Kevin Velázquez y Hernán González.