Habrá nuevos encuentros del Taller de Escritura Literario de Verano

En un espacio abierto frente al río, en el Balneario Municipal de Paraná, se desarrolla el Taller de Escritura Literaria “El vuelo de las chicharras”. La propuesta es impulsada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), a través del Departamento Cultura, coordinada por la escritora y profesora Belén Zavallo.

“La intención fue darle continuidad durante el receso a este taller que se realiza durante el resto del año en la Biblioteca Popular del Paraná y también en modalidad virtual”, informaron desde Cultura de Uader.

En diciembre de 2025 se desarrolló el primer encuentro y el segundo se concretó el lunes 2 de febrero.

“Tiene la particularidad de hacerse en esta geografía tan bella que tenemos, en contacto directo con el paisaje, como contexto inmediato de creación e inspiración”, señaló Zavallo. Indicó además que en esta versión veraniega “trabajamos con una selección específica de escritores entrerrianos”.

La coordinadora invitó al público en general a participar de los dos encuentros restantes, gratuitos, que se realizarán los lunes 9 y 23 de febrero, de 18.30 a 20, para los cuales no se requiere inscripción. “La invitación es a que se animen a escribir junto al río y puedan escuchar cuál es la forma de cada uno de decir el mundo y de saber dónde estamos parados”, expresó.

“Entre los árboles, el río y las personas, las palabras volaron en el lomo de los insectos”, describieron desde la organización, a propósito del segundo encuentro y el clima distendido en el cual se propone la lectura y la escritura literaria.

Las personas interesadas deben asistir directamente al lugar del taller, en la costanera baja de la capital provincial. Se recomienda llevar lona, sillón y otros elementos que ayuden a disfrutar del proceso creativo y de una tarde compartida.

Contacto: cultura@uader.edu.ar