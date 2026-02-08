Con Lali en escena, la Fiesta Nacional del Mate vivió su noche más multitudinaria con 120.000 personas

En la primera hora de la madrugada, Lali Espósito subió al escenario y coronó la segunda jornada de la 35° Fiesta Nacional del Mate en Paraná, ante una convocatoria estimada en 120.000 personas. El público, que en algunos casos aguardaba desde la mañana, convirtió la Costanera de la capital provincial en un ritual pop masivo. De esta manera, la Fiesta del mate desplazó a las 10 noches del Carnaval de Gualeguaychú, que tenía el título del "espectáculo a cielo abierto más grande del país" y posicionó a Paraná como uno de los más importantes de la Argentina. En dos noches se congregaron más de 180 mil personas.

La segunda jornada de la 35ª Fiesta Nacional del Mate tuvo su punto culminante en la madrugada del domingo. En la primera hora, cuando la Costanera de Paraná ya era un mar de gente, unas 120.000 personas, según datos de la Policía de Entre Ríos, provenientes desde distintos puntos del país. Muchas de las cuales habían llegado desde la mañana a la Plaza de las Colectividades para asegurar un buen lugar. El grupo musical y los 40 bailarines llegaron a Paraná cerca de las 10 de la mañana del sábado y a las 11 ya hicieron prueba de sonido en el inmenso escenario. Lali Espósito recién llegó en las primeras horas de la tarde al hotel internacional Mayorazgo y se alojó en el cuarto piso, donde permaneció hasta que fue la hora de partir rumbo a la costanera. Mientras tanto, cerca de 50 fans esperaron todo el tiempo afuera del hotel para saludarla y recién solo lo pudieron hacer cuando la trafic que la trasladó salió de la plaza del estacionamiento del Mayorazgo. Durante todo el día se había diagramado un esquema policial de seguridad alrededor del hotel.

Sorprendió y de alguna manera molestó que un par de horas antes de la actuación de Lali, sus productores le informaron a los medios televisivos (Canal 9 Litoral y el 11 estuvieron emitiendo en vivo las dos noches) y radiales, que -al igual que los servicios de streaming, como youtube- no podían transmitir el recital de la artista, por los derechos internacionales impuestos por el sello discográfico y al parecer consignados en el contrato. De hecho, un equipo cinematográfico de Lali desplegado en diferentes puntos del predio, grabó cada detalle del recital y seguramente será emitido en alguna cadena internacional en próximas semanas.

Lali Espósito subió al escenario Luis “Pacha” Rodríguez a la 1.20 de la madrugada y actuó por 80 minutos (cuando se estimaba comenzaría mucho más tarde) y abrió su show con Lokura. El impacto fue inmediato: gritos, cantos y una respuesta colectiva que marcó el pulso de una de las noches más convocantes de esta edición. Sorprendió que nadie del gobierno entrerriano se hiciera presente, ni viernes ni sábado. Incluso sorprendió un twit de Rogelio Frigerio en la noche del sábado, donde convocó a todos los entrerrianos a las diversas fiestas de Entre Ríos (como la del Chamamé en Federal o los carnavales), pero no hizo mención alguna a la fiesta del mate, que fue por lejos la más convocante de Entre Ríos. Al parecer, la presencia de Lali Espósito y sus cruces con el Presidente molestó al frigerismo, en función de su alianza política con Javier Milei. Por ende, desde el gobierno se bajó la orden para que nadie del gobierno concurriera a ninguna de las dos noches. Y así ocurrió. No obstante, la conducción de la Policía de Entre Ríos monitoreó personalmente todo el operativo de seguridad (el ministro Néstor Roncaglia había estado el viernes de mañana en el predio, controlando lo diagramado) y resultó exitoso. No obstante, las únicas figuras políticas salientes del peronismo en las dos noches fueron, además de la anfitriona Rosario Romero, el senador nacional Adán Bahl y su esposa senadora provincial y el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes.

En uno de los momentos más comentados de la noche, la artista se permitió un gesto íntimo y local: se tomó un mate sobre el escenario y compartió unas palabras que reforzaron el vínculo con la ciudad. “Nunca me había tomado un mate en el escenario pero esta noche lo amerita. Gracias por recibirnos en esta ciudad maravillosa al lado de este río. Este es nuestro primer show del año”, expresó, desatando una ovación generalizada. El dato no fue menor, Paraná fue el punto de partida del calendario 2026 para Lali, con un público que llegó desde distintos puntos del país y acompañó cada canción.

Lali desplegó una energía arrolladora sobre el escenario: bailó, cantó y sostuvo durante una hora un show intenso, con coreografías ajustadas, momentos de diálogo con el público y una entrega física permanente que mantuvo en lo más alto la temperatura de la noche.

Los momentos que enardecieron especialmente al público fueron Fanático y Payaso, canciones coreadas de principio a fin, que desataron gritos, saltos y aplausos entre la multitud que conocía cada letra y cada coreografía. Las integrantes del club de fans de Lali llegaron a primera hora de la mañana y acamparon en el lugar para ingresar primeras. Es decir, un ritual que repiten en cada rincón del país.

Con Soy llegó uno de los momentos más celebrados de la noche, Lali invitó a subir al escenario a un grupo de drag queens, que acompañaron la interpretación con una fuerte impronta performática y un mensaje de celebración de la diversidad.

La artista pop fue la gran protagonista de la jornada y su salida a escena terminó de condensar la expectativa que se había ido gestando desde temprano. Durante una hora de show, Lali desplegó un espectáculo compacto y de alto impacto, con un repertorio que recorrió distintos momentos de su carrera y que fue acompañado de manera permanente por el público.

Tras un breve retiro, la artista regresó para el bis y cerró el show con No me importa, entre aplausos, celulares en alto y un predio completamente colmado.

Con el río Paraná de fondo, la música, la celebración y el fervor de sus fans confluyeron en una postal que ya forma parte de la historia reciente del festival. De ese modo, la Fiesta Nacional del Mate volvió a mostrar su capacidad de articular tradición y cultura contemporánea, reuniendo generaciones y públicos diversos en un mismo espacio. El cierre de Lali no solo coronó la segunda jornada, sino que confirmó a la 35° edición como la más multitudinaria y vibrante que se recuerde en Paraná.

Cuando las luces se apagaron y la multitud comenzó a dispersarse lentamente por la Costanera, quedó la sensación de haber asistido a una noche clave del verano entrerriano: una celebración popular donde el mate, la música y el encuentro volvieron a ocupar el centro de la escena.

La previa de Lali

La antesala también había sido parte del acontecimiento. Desde la mañana, grupos de jóvenes, familias y amigos ocuparon los espacios frente al escenario principal. Camisetas de la Selección nacional, remeras con la imagen de Lali y atuendos intervenidos con brillo y color se mezclaron entre la concurrencia. La espera se amenizó con cánticos, mates compartidos y ensayos improvisados de las coreografías más reconocidas de la artista, en una previa que ya anticipaba el clima del recital.

La segunda jornada se puso oficialmente en marcha sobre el escenario principal con la presentación del ballet del Estudio Mariana Retamar, que abrió la noche con una propuesta de danza. Luego fue el turno de los ganadores del Premate —Maniquí, La Tercera Fase del Plan y Pont a Bailar—, que aportaron música y energía ante un público que ya empezaba a palpitar el show central.

La extensa previa continuó con las presentaciones de Gauchito Club y Rombai, este último con una muy buena recepción por parte de la multitud que aguardaba por Lali. Más tarde subieron al escenario Los Caballeros de la Quema, cuando Iván Noble marcó un guiño generacional al reconocer que muchos de los presentes tal vez no los habían visto nunca en vivo, aunque sí lo habían hecho sus padres, una reflexión celebrada por el público.

Rombai entusiasmó al público.

Mientras se aguardaba la salida de Lali al escenario y se ultimaban detalles, parte del público entonó cánticos dirigidos al presidente, un dato que dio cuenta de un clima social que también encontró expresión en medio de la expectativa y el fervor por la artista.

El show llegó luego de una grilla que fue preparando el terreno durante toda la tarde y la noche, pero con Lali en escena el festival adquirió otra dimensión. El vínculo con el público fue constante, con gestos de cercanía y complicidad que reforzaron la conexión aun en un contexto masivo. La puesta, el baile y la energía sostenida consolidaron un momento central de la fiesta.

Para destacar

Según datos oficiales de la Policía de Entre Ríos, la jornada convocó a unas 120 mil personas y no se registraron incidentes, en el marco de un amplio operativo de seguridad dispuesto en el predio y sus alrededores, que permitió el normal desarrollo de una noche marcada por la masividad, el orden y el clima de celebración. Así, la Fiesta Nacional del Mate sumó otra página destacada a su historia, con el río Paraná como telón de fondo y una multitud que convirtió la música en una experiencia colectiva.