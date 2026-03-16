Di Palma: "En estos 15 días el petróleo casi duplicó su valor, pero los aumentos de precio fueron moderados"

En los últimos días se registraron nuevos aumentos en los combustibles en distintas estaciones de servicio del país. El movimiento en los precios coincide con el incremento del valor internacional del petróleo, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente que impactan en el mercado energético.

En Paraná, desde una estación de servicio ubicada sobre calle Laurencena explicaron que las subas recientes responden en gran medida a la evolución del precio del crudo. Alejandro Di Palma, propietario del establecimiento, señaló a Elonce que en las últimas semanas se produjeron varios ajustes en los surtidores y que la situación genera consultas frecuentes entre los clientes.

Según indicó, en un período de poco más de dos semanas se registraron cinco aumentos en los combustibles, una situación que llamó la atención de los consumidores.

El impacto del precio internacional

Di Palma explicó que el incremento del crudo fue uno de los factores centrales que impulsaron los movimientos recientes en el mercado energético. De acuerdo con su análisis, el valor del petróleo llegó a duplicarse en pocos días antes de comenzar a mostrar una leve moderación.

“En estos 15 días lo que se vio con el petróleo fue que casi duplicó su valor, si bien últimamente se moderó, pero se moderó con esfuerzo”, expresó.

El empresario señaló que distintos gobiernos del mundo están intentando contener la escalada del precio de la energía para evitar un impacto mayor en la economía global. En ese contexto, sostuvo que en Argentina los ajustes en los combustibles fueron más moderados de lo que podría haberse esperado.

Cómo se define el precio en Argentina

El empresario explicó que la evolución del precio de los combustibles depende de varios factores y no únicamente del valor internacional del petróleo. También intervienen decisiones del mercado interno y las políticas energéticas que adopta el gobierno.

En ese sentido, señaló que en Argentina existe una empresa que actúa como referencia para el resto del sector. “Acá el único jugador que define el precio del combustible en el país es YPF”, afirmó.

Di Palma también explicó que dentro del mercado energético existen distintos indicadores que permiten observar el comportamiento del consumo. Para el canal minorista, es decir el que involucra a los automovilistas, el principal “termómetro” es la nafta súper.

En cambio, para el transporte y la actividad productiva el combustible clave es el gasoil. Según indicó, incluso sin una suba del petróleo el gasoil ya había registrado aumentos importantes en los últimos meses.

En este escenario, el empresario sostuvo que el comportamiento de los combustibles en las próximas semanas dependerá principalmente de lo que ocurra con el petróleo en el mercado internacional y de las decisiones que adopten las compañías que operan en el país.