La Asociación Bancaria rechazó la decisión de cerrar la Agencia Regional del Banco Central en Paraná

“La Agencia Paraná no representa un costo operativo significativo dentro de la estructura del Banco Central, por lo que su cierre no parece responder exclusivamente a criterios de eficiencia", afirmaron desde la Asociación Bancaria.

Ante la decisión adoptada por el Directorio del Banco Central de la República Argentina de avanzar con el cierre de Agencias Regionales en distintos puntos del país, entre ellas la correspondiente a la ciudad de Paraná, la Asociación Bancaria Seccional Paraná expresó “el más enérgico rechazo a una medida que impacta de manera directa sobre los puestos de trabajo, las condiciones laborales y el arraigo de las y los compañeros afectados”.

En un comunicado enviado a ANALISIS, el gremio señaló que “la resolución, comunicada de manera intempestiva y sin instancias previas de diálogo, desconoce no solo la realidad operativa de cada plaza, sino también el rol estratégico que cumplen las Agencias Regionales en el funcionamiento del sistema financiero y en la logística del efectivo en todo el país”.

En tal sentido, advirtieron que “la Agencia Paraná mantiene un rol estratégico en la región, con alcance a toda la provincia de Entre Ríos y al centro y norte de la provincia de Santa Fe, garantizando la operatoria y el normal desenvolvimiento del sistema financiero en dichas jurisdicciones”.

Asimismo, señalaron que “la Agencia Paraná no representa un costo operativo significativo dentro de la estructura del Banco Central, por lo que su cierre —al igual que el del resto de las agencias— no parece responder exclusivamente a criterios de eficiencia. Por el contrario, se advierte que este tipo de decisiones podría derivar en una creciente externalización de funciones vinculadas al traslado y manejo de efectivo, trasladando dichas tareas hacia empresas transportadoras de caudales”.

“Este esquema no solo modifica el rol histórico del Banco Central en materia operativa, sino que además incorpora mayores costos al sistema financiero, los cuales eventualmente pueden impactar en los balances de las entidades y derivar en nuevos ajustes o en el traslado de dichos costos a los usuarios y a la sociedad en su conjunto”, aseveraron.

Agregaron que “resulta especialmente preocupante que bajo el argumento de “readecuación operativa” se pretenda avanzar en procesos que, en los hechos, implican traslados compulsivos, desarraigo familiar o eventuales desvinculaciones, afectando derechos laborales básicos que esta organización sindical ha defendido históricamente”.

Ante la situación, la Seccional gremial consideró que “este tipo de situaciones pone en evidencia, una vez más, la importancia de la organización colectiva, la participación y la defensa activa de los derechos laborales a través de las herramientas gremiales”.

“En este marco, estamos interiorizados y comprometidos con nuestros compañeros de la Agencia local, y articularemos junto al Secretariado Nacional de la Asociación Bancaria las acciones que correspondan a fin de resguardar los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores involucrados. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta del trabajo bancario y exhortamos a las autoridades del Banco Central a rever esta medida y abrir instancias de diálogo que permitan encontrar soluciones sin afectar a los trabajadores”, concluyeron.