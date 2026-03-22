Con dos entrerrianas, Argentina brilló en el Seven de Montevideo

Argentina se consagró en Uruguay y volverá a competir el próximo fin de semana en Brasil.

Este domingo la selección argentina de rugby seven femenino concluyó su participación en el campeonato de Montevideo organizado por la Serie Mundial de Rugby Seven. El combinado dirigido por Nahuel García contó con la presencia de dos jugadoras entrerrianas: la concordiense Paula Pedrozo y la villaguayense Antonella Reding.

El sábado, el seleccionado tuvo un día positivo luego de imponerse a Brasil (12-7) y China (22-17) y sufrir una ajustada caída ante Kenia (12-10). Para este domingo le quedaron pendientes dos cotejos: frente a España y Sudáfrica.

En el primero de los partidos comenzó perdiendo por el try sin conversión de Marta Fresno a los tres minutos; aunque Josefina Padellaro también pisó el ingoal rival y contó con la conversión de Marianela Escalante para el 7-5 parcial.

En la segunda mitad, a tres minutos del final, Paula Requena consiguió un try convertido por Juana Stella que acercaba a las europeas a la victoria, pero en el epílogo del encuentro apareció el try de María Brígido Chamorro convertido por Sofía González para el triunfo de las Yaguaretés.

El segundo partido comenzó con un desarrollo similar. Sudáfrica se adelantó con el try de Lerato Makua, pero la concordiense Pedrozo lo empató a los dos minutos y la conversión de Sofía González adelantó a la Argentina. A los cuatro minutos llegó el try de María Tshiremba y Sudáfrica se retiró al descanso en ventaja por 10-7.

En la segunda mitad del juego, Argentina fue imparable y consiguió tres tries en un lapso de tres minutos: Talía Rodich, Candela Delgado y Marianela Escalante pisaron el ingoal sudafricano para el triunfo argentino por 22-10 con el que el equipo cerró el torneo con cuatro victorias y una derrota.

Argentina terminó primera y obtuvo los 20 puntos que da ese lugar. En el segundo puesto terminó España y el tercer lugar fue para Sudáfrica, con 18 y 16 unidades respectivamente. En la tabla general, Argentina suma 40 unidades ya que también ganó el primero de los campeonatos, disputado en Nairobi.

El próximo compromiso para el seleccionado será en Brasil, ya que el próximo torneo se disputará en Sao Paulo el fin de semana del 28 y 29 de marzo.

Las convocadas por García para este torneo fueron las siguientes jugadoras: Virginia Brígido, Candela Delgado, Malena Díaz, Cristal Escalante, Sofía González, Francesca Iacaruso, Milagros Lecuona, Azul Medina, Josefina Padellaro, Paula Pedrozo, Antonella Reding, Talía Rodich y María Taladrid.

Resultados de Argentina:

Sábado 21/3:

12-7 vs. Brasil.

10-12 vs. Kenia.

22-17 vs. China.



Domingo 22/3:

14-12 vs. España.

22-10 vs. Sudáfrica.