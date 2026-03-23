Entre Ríos se mantiene en alerta por lluvias y posible caída de granizo

Durante este lunes se esperan precipitaciones intensas en cortos períodos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige una alerta por tormentas en Entre Ríos, con niveles amarillo y naranja, debido a la probabilidad de fenómenos de variada intensidad que podrían afectar a la región con lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Según el organismo, el nivel amarillo indica que el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos. Abarca Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay.

Estas condiciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En cuanto a los valores de precipitación, el SMN estimó acumulados entre 40 y 80 milímetros, aunque no descartó que en algunos puntos se superen esos registros de manera puntual.

Alerta naranja: mayor intensidad y riesgo

Por otra parte, el nivel naranja advirtió sobre la posibilidad de tormentas fuertes o localmente severas, con fenómenos más intensos y persistentes en los Departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

En este caso, el informe detalló que las lluvias podrían ser aún más abundantes en períodos cortos, acompañadas por actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Asimismo, se previeron acumulados de precipitación entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada, lo que podría generar anegamientos temporarios y complicaciones en áreas urbanas y rurales.

Los Departamentos Gualeguay, Victoria Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay, que en un principio estaban bajo alerta amarilla, salieron de ese nivel y se mantienen sin alerta, tras la última actualización del SMN.