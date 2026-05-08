Básquet: la Liga Provincial Femenina tendrá ocho participantes en 2026

Talleres de Paraná será uno de los protagonistas de la próxima edición del torneo.

Ocho clubes formarán parte de la Liga Provincial de Clubes Mayores Femenina 2026, a disputarse desde el 17 de mayo. Así lo confirmó este viernes la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).

La competencia reunirá a los clubes uruguayenses Tomás de Rocamora (último campeón), Zaninetti y Regatas Uruguay; Talleres (Paraná), Unión (Crespo), Central Entrerriano (Gualeguaychú), Urquiza (Santa Elena) y Social Federación.

Zaninetti, ganador de la competencia en la edición 2021, regresará a la competencia. Además, Central Entrerriano volverá a ser parte del certamen provincial luego de sus participaciones en las temporadas 2022 y 2023.

Uno de los regresos destacados será el de Urquiza, que afrontará su sexta participación federativa en la Liga Provincial de Mayores. El conjunto santelenense será dirigido por Emanuel Urcola Grelak y volverá a disputar la máxima competencia provincial tras cinco años de ausencia, ya que su última intervención fue en 2021.

La edición 2026 también tendrá dos debutantes absolutos. Unión participará por primera vez en su historia a este nivel, luego de consagrarse campeón del torneo de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino a finales de 2025, ratificando el crecimiento de un proyecto deportivo que viene consolidándose en los últimos años.

Por su parte, Social Federación tendrá su estreno absoluto en el ámbito provincial de Primera División. El equipo dirigido por Guillermo Bargas actualmente disputa el Torneo Asociativo de Concordia y llega al certamen impulsado por el crecimiento de una base sólida de jugadoras que ahora tendrá la oportunidad de competir al máximo nivel organizado por la FBER.

Fuente: Prensa FBER