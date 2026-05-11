La presidenta de la FAA y otros dirigentes agrarios estuvieron en Colonia Guardamonte

En ocasión de la visita de la presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, junto a dirigentes nacionales y provinciales de la entidad, a la última colonia creada en la provincia “con un gran impulso de la Federación Agraria”. Christian Omar Bernard y Lorena García, integrantes de una de las 20 familias que trabajan la tierra en el lugar ubicado en el departamento Tala, recordaron cómo era su vida antes de ingresar a la Colonia y cómo es en el presente. Ambos remarcaron que el sueño se hizo realidad.

Christian y Lorena se dedican a la ganadería y a un pequeño tambo. “La última colonia creada en la provincia es una muestra cabal de que gente con ganas de trabajar y tener lo suyo pudo hacer realidad ese sueño, gracias a las gestiones llevadas adelante por la Federación Agraria Argentina y otros actores”, dijeron desde la entidad.

“Lo que antes era un monte cerrado, hoy, después de años de trabajo, se ha transformado en un lugar con caminos, alambrados que delimitan una propiedad de la otra, corrales y otras mejoras notorias. Familias que atravesaron un proceso de selección y que, de no haber sido por la colonización, no hubiesen accedido al sueño de la casa propia y de una superficie de terreno para desarrollar distintas producciones, entre las que sobresalen la ganadería, la apicultura, pequeños tambos, granja, cría de cerdos, aves de corral y otras actividades”, aseguraron.

En la reunión participaron, junto a la presidenta Sarnari, el director del Distrito III, Matías Martiarena; el secretario gremial, Alfredo Bel; el secretario de Finanzas, Sebastián Klug; y el síndico Elvio Guía. Allí, los productores contaron sus historias de vida, qué hacían y cómo era su día a día antes de llegar a Guardamonte.

Christian Bernard y Lorena García manifestaron: “Venir a trabajar y producir por nuestra cuenta y en nuestro lote nos cambió literalmente la vida, teniendo en cuenta que nos desempeñábamos como empleados rurales y teníamos algunas vacas en campos arrendados. Salió la oportunidad, presentamos el proyecto y acá estamos. Nos aprobaron y rumbeamos con todas las ilusiones y esperanzas de trabajar en lo nuestro”.

“Trabajamos 135 hectáreas, una superficie con monte, con una fuerte apuesta a la ganadería, cumpliendo un sueño que siempre tuvimos y que pudimos hacer realidad en base a mucho sacrificio. Pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Cuando uno llega al campo, es como si los latidos del corazón fueran más fuertes por la emoción de ver tus vacas, el molino, los corrales, la casa, el alambrado, la represa… todas las largas horas, días, semanas, meses y años dedicados para tener nuestro campo. Son recuerdos que se te pasan por la cabeza cuando vemos lo que se ha logrado”, agregó Christian.

Por su parte, Lorena García detalló: “Tenemos un pequeño tambito, continuando con lo que hacíamos antes de venir a la colonia. Hacemos queso sardo, dándole valor agregado a lo que nos dan las ocho vacas que ordeñamos en un tambo que cuenta con una máquina con dos bajadas. Los quesos los vendemos a comercios de Maciá y también de forma particular”.

Consultado sobre la cooperativa que conformaron en Colonia Guardamonte, Christian señaló: “Tiene un valor importante para todos nosotros, porque nos permite planificar, aunar criterios y esfuerzos, invirtiendo en broza para una mejor transitabilidad de los caminos, al igual que en alcantarillado. Colocamos piso de hormigón y techamos la manga, además de hacer la pata de todos los corrales con hormigón, entre otras obras, además de las que pensamos encarar”.

Un poco de historia

En el campo de más de 2.000 hectáreas que le fueron decomisadas al exsenador Mario Yedro por la Justicia y luego pasadas al Estado provincial, se creó la Colonia Productiva Guardamonte “gracias a una iniciativa de la Federación Agraria Entre Ríos, donde desde hace seis años trabajan 20 productores”.

Desde la entidad añadieron que “en enero de 2019 se constituyó una comisión, en la que participó FAA, encargada de desarrollar un pliego para determinar el puntaje y seleccionar luego los proyectos que serían aprobados. Así se establecieron bases fundadas en la actividad desarrollada, que fueran hijos de productores, que tuvieran experiencia productiva y que se tratara de familias jóvenes, entre otros criterios”.

“Posteriormente, una comisión integrada por más de diez miembros determinó los proyectos titulares y suplentes por orden de mérito”, indicaron.

Y aseguraron que “la Colonia Productiva Guardamonte cuenta con 13 campos ganaderos y 7 intensivos, en los cuales se desarrollan producciones hortícolas, además de una cooperativa conformada por alrededor de 18 productores”.