Causa Cuadernos: Lavagna negó que se hayan destinado fondos para beneficiar a empresarios

“No, claramente no”, respondió Lavagna a una pregunta realizada por el abogado Carlos Beraldi cuando quiso saber si dentro del proyecto de ley de Presupuesto había advertido en algún momento si se destinaban partidas a obra pública con el fin de beneficiar a algún contratista.

Lavagna explicó que “cualquier pago que hace el Estado tiene que estar registrado” en la Secretaria de Hacienda y Oficina de Presupuesto. Ante la pregunta del abogado, el testigo respondió: “Sí claro, todo peso que sale, aún para pagar a empleados debe estar registrado en esas oficinas

Lavagna, que estuvo al frente de Economía durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, prestó este jueves declaración testimonial ante el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio oral que se lleva adelante por la causa Cuadernos.

El empresario entrerriano Gabriel Losi se abstuvo de declarar en el juicio de la causa Cuadernos

El exministro dio una explicación técnica sobre el funcionamiento de su cartera, y la separación de la misma, de las áreas de Obras Públicas, Producción, Energía y Comunicaciones para crear Planificación.

Preocupación del Banco Mundial

En un tramo de su declaración, Lavagna recordó la preocupación del Banco Mundial en 2005 sobre una supuesta cartelización de obra pública con posibles sobreprecios, por lo que –según explicó- pidió que se hiciera una investigación preliminar sobre el tema.

Para ello se fortaleció la Comisión de Defensa de la Competencia, iniciativa que fue de Economía pero que fue apoyada por el presidente. El organismo comenzó su análisis a fin de agosto o septiembre de 2005, recordó. Pero “creo que no pasó nada”.

Luego hizo referencia a una reunión posterior a ese informe del Banco Mundial, en la Cámara de la Construcción con unos 600 a 800 empresarios, proveedores y sindicatos en la que habló de la marcha de la economía y sobre “indicios preliminares” de sobrecostos de un 20%. “Les dije que iba a poner a Defensa de la Competencia a investigar”. “Y esto no fue bien recibido”, recordó. “Ministro, justo acá viene a decir esto. Mi respuesta fue: si, acá tenía que decirlo”, completó.

El exfuncionario explicó que el origen del planteo fue la posición del Banco Mundial. Pero Lavagna dijo que no tenía idea de si ello fue investigado por el organismo internacional, donde “pesan las razones políticas”.

“Mi sensación era que ellos (los del Banco Mundial) sabían más que nosotros, me refiero a Economía”. Recordó que le dijo al presidente que “nos íbamos a adelantar” a investigar “por si venía algún embate, para que no nos complicara la entrega de los bonos de la deuda”, abundó Lavagna.

El exministro remarcó que pidió un informe preliminar a la Comisión de Defensa de la Competencia que tomó un “papel que nunca había tenido” y recordó “los casos de las cementeras y del gas para los hospitales”. En esos casos, la Comisión dictaminó multas millonarias y formuló las denuncias penales.

El abogado Zenón Ceballos, defensor del empresario Carlos Wagner, remarcó una contradicción y pidió una aclaración. Hoy Lavagna dijo no recordar que hubiera una causa judicial en base a esa denuncia, pero en las pruebas del expediente figura que el exministro cuando declaró como testigo en el caso de la obra pública en 2018 a cargo de Claudio Bonadio dijo que se “cerró” una causa al respecto.

En aquel momento, dijo que la Comisión de Defensa de la Competencia era la que tenía que realizar la denuncia. “Por lo que tengo entendido se efectuó la denuncia y se cerró en el año 2008”, había declarado.

“No hay contradicción, yo dije hoy que no pasó nada y efectivamente no pasó nada”, aclaró Lavagna ante el tribunal.

Lavagna recordó que intervino en los proyectos de ley de presupuesto 2003, 2004 y 2005 y 2006 y los debates que se dieron en el Congreso de los mismos.

Fuente: Ámbito Financiero.