Liga Paranaense de Fútbol: la 9ª fecha se pone en marcha con un clásico en el Grella

Patrón viene de golear en Villa Fontana y buscará seguir su racha en el Grella.

La Liga Paranaense de Fútbol inicia este viernes su novena jornada con un atractivo encuentro entre Patronato y Belgrano en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. La fecha continuará el sábado con el líder Neuquén y sus escoltas, Universitario y Sportivo Urquiza, buscando consolidar su posición de privilegio en una instancia decisiva del certamen.

La actividad de este nuevo capítulo liguista comenzará este viernes 5 a las 16, cuando el Rojinegro reciba al Mondonguero en su reducto de Villa Sarmiento. El equipo de Leonardo Ferrero suma 10 puntos en el torneo y viene de clasificarse a la final de la Copa Túnel Subfluvial. En tanto que el Mondonguero reúne 14 unidades.

El fin de semana continuará el sábado con el grueso de la programación. El líder, Neuquén, tendrá una presentación clave el domingo 7 a las 15.30 en el estadio Luis Renaud, donde enfrentará a Peñarol.

Por su parte, los perseguidores inmediatos no podrán ceder terreno. Universitario visitará el mismo domingo, también a las 15.30, a Instituto en la cancha de Villa Uranga. Finalmente, Sportivo Urquiza completará la acción de los equipos de vanguardia el martes 9 a las 15.30, cuando reciba a Atlético Paraná en el estadio Oscar Vera.

El resto de la jornada

La fecha 9 también contará con otros encuentros de suma importancia para las aspiraciones de los diversos clubes de la ciudad:

Sábado 6 (15:30): Don Bosco - Los Toritos (Estadio Luis Renaud).

Domingo 7 (15:30):

San Benito - Club VF (Estadio Argentino Juniors).

Ciclón del Sur - Camioneros (Estadio Aníbal Giusti).

Palermo - Argentino Juniors (Estadio Alberto Taleb).

Oro Verde - Independiente (Estadio Gustavo "Pucará" Ortellado).