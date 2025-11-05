El Órgano de Revisión de Salud Mental abordó diversos temas en su reunión de octubre

Entre los temas tratados estuvieron la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y la situación de personas con padecimientos psíquicos privadas de su libertad.

El viernes 31 se realizó la reunión mensual correspondiente a octubre del plenario del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos, organismo dependiente del Ministerio Público de la Defensa. Se trató del noveno encuentro del año y 90º desde su creación.

Participaron de esta instancia el secretario ejecutivo del Órgano, Martín Cabrera; la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; el director general de Salud Mental de la Provincia, Esteban Dávila; la directora general de Derechos Humanos, María Emma Bargagna, y las representantes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Analía Bressan; de la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (Aufasam), Brenda Fael, y de la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER), Laureana Espasandin.

Entre los principales temas que se abordaron en esta oportunidad estuvieron la respuesta de las autoridades de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a un pedido de informes sobre las prestaciones; la situación de la Casa de Medio Camino del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná y la próxima convocatoria para la nueva integración del plenario del Órgano de Revisión.

Por otro lado, durante la reunión se analizó un proyecto elaborado por personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y que fuera remitido en consulta al ORSM, el cual propone pautas de intervención para los casos de personas personas de la libertad con padecimientos psíquicos, alojadas en cárceles de la provincia.