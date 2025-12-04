Campaña Solidaria: el Centro de Estudiantes de la FCEDU lanza la segunda edición de “Navidad para Todos”

Buscan recolectar alimentos y fondos para llevar una mesa navideña completa a familias de Paraná. Se reciben donaciones de pan dulce, budines y enlatados, además de aportes para la compra de alimentos frescos. Los puntos de recepción son la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de Trabajo Social.

La iniciativa solidaria “Navidad para Todos”, impulsada por el Centro de Estudiantes dela Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU-UNER) de Paraná, se prepara para su segunda edición consecutiva con el objetivo de llevar una cena y mesa navideña a familias de distintos barrios de la ciudad.

Se reciben donaciones de alimentos típicos navideños como pan dulce, budines, turrones, garrapiñadas y enlatados, además de otros alimentos no perecederos. Para quienes deseen colaborar con la compra de productos frescos esenciales para la cena, como pollo y verduras, se ha habilitado el alias navidad.todxs para realizar aportes.

Los puntos de recepción son la Facultad de Ciencias de la Educación, ubicada en Buenos Aires 389, la Facultad de Trabajo Social, en Almte. Guillermo Brown 54 y la Casa de la UNER, Córdoba 475. El horario de recepción en todas instituciones es de 8 a 20 horas.

La distribución de los alimentos se realizará en diferentes puntos de la ciudad donde los estudiantes de la FCEDU y de la FTS UNER mantienen un fuerte vínculo comunitario a través de distintas actividades sociales. Entre los destinos se encuentran el barrio La Floresta, donde colaboran con una olla popular, y el Centro Comunitario Toma Nueva, donde brindan clases de apoyo escolar, merienda y olla popular. También se colaborará con otros espacios de referencia, como el Centro Comunitario Larramendi, Nueva Ciudad y Mosconi Nuevo, lugares en los que, por ejemplo, el Cineclub FCEDU ha realizado proyecciones itinerantes para las infancias.

Contacto por consultas y difusión, Cristal Gamarra: 3446 650912. gamarracristal@hotmail.com