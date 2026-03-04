Luego del paro de AFA, Patronato volverá al ruedo el sábado 14 ante Quilmes

Patronato no tendrá actividad este fin de semana debido al paro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pero ya tiene fecha para volver a la actividad. Si bien este fin de semana debía recibir a Midland por la 4ª fecha de la Primera Nacional, el equipo de Rubén Darío Forestello visitará a Quilmes el sábado 14 de marzo, a partir de las 20, en el estadio Centenario por la 5ª jornada.

El conjunto entrerriano, que viene de empatar con San Martín de Tucumán y Atlanta (0-0) como visitante y de perder con Gimnasia y Tiro de Salta (1-2) de local, continuará su derrotero en la Zona B con dos partidos consecutivos como local: recibirá a Colegiales el 22 de marzo y luego hará lo propio en el interzonal ante Colón de Santa Fe, el 29 del corriente. En ambos casos, desde las 16.

Cabe destacar que Patrón no jugará este fin de semana debido al paro de la AFA en repudio a la denuncia realizada por el ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) a la entidad de calle Viamonte y sus autoridades por omisión en el pago de tributos y retención aportes previsionales.