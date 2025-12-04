Referentes de América Latina se reúnen para impulsar un movimiento por la comprensión lectora

Entre el 9 y el 16 de diciembre, el Encuentro Regional 2025 del Movimiento por la Comprensión Lectora reunirá a representantes de gobiernos, sociedad civil, organismos multilaterales, universidades, junto con docentes y directivos de América Latina, para impulsar una agenda común por la alfabetización inicial y la lectura. Las jornadas serán virtuales y podrán seguirse vía YouTube.

El Encuentro Regional 2025 del Movimiento por la Comprensión Lectora reunirá a referentes de toda América Latina con el objetivo de fortalecer las políticas de alfabetización inicial en la región. Será un espacio de diálogo, cooperación y articulación que tendrá lugar de manera virtual entre el 9 y el 16 de diciembre.

El Encuentro busca consolidar una prioridad compartida: garantizar que todos los niños de América Latina aprendan a leer y comprender a tiempo. La iniciativa convoca a gobiernos, organismos internacionales, académicos, docentes, organizaciones sociales y ciudadanía, en un contexto crítico: casi uno de cada dos estudiantes de la región no alcanza los niveles básicos de comprensión lectora, según los datos de la última evaluación ERCE de UNESCO.

El evento reunirá a más de 50 referentes de alto nivel provenientes de gobiernos, sociedad civil, organismos multilaterales y universidades de distintos países de la región. El Encuentro será organizado por el Movimiento por la Comprensión Lectora, que reúne a colectivos de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, que actúan con independencia partidaria para impulsar políticas de comprensión lectora como prioridad educativa en cada uno de sus países. En total, el Movimiento ya está integrado por más de 400 organizaciones pero permanece abierto a que otras instituciones de América Latina y el Caribe se sumen al esfuerzo.

Las sesiones se transmitirán de manera abierta por YouTube, con bloques temáticos de una hora distribuidos a lo largo de seis días. La transmisión podrá seguirse en movimientocomprensionlectora.org.

El foco será la prioridad de la alfabetización inicial y la comprensión lectora en la agenda educativa regional. Entre los temas centrales, se abordará la evidencia científica sobre prácticas y políticas que funcionan, los avances y desafíos de las políticas nacionales y subnacionales de alfabetización, la construcción de alianzas regionales y el rol de la sociedad civil, el aporte de los movimientos ciudadanos y los organismos internacionales, el liderazgo escolar y la gestión educativa, la cooperación internacional y el potencial de la tecnología para apoyar la enseñanza de la lectura.

El Encuentro contará con la participación de especialistas internacionales como Andreas Schleicher (OCDE), Rukmini Banerji (Pratham), Ben Piper (Gates Foundation), Jaime Saavedra (Banco Mundial), Mercedes Mateo (BID), Andrés Delich (OEI), Valtencir Mendes (UNESCO), Ítalo Dutra (UNICEF), Miriam Preckler (CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Emiliana Vegas (Harvard) y David Saad (Instituto Natura).

Entre los referentes de Argentina estarán José Goity (ministro de Educación de Santa Fe), Ignacio Ibarzábal (Argentinos por la Educación) y Juan Ignacio Ustárroz (intendente de Mercedes, provincia de Buenos Aires), entre otros.

Además, participarán autoridades educativas nacionales, provinciales, estaduales y municipales de Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. El programa completo del evento puede consultarse en movimientocomprensionlectora.org

Una agenda prioritaria

América Latina enfrenta una crisis estructural de aprendizajes: 25 millones de niños y niñas no alcanzan niveles básicos de lectura, con fuertes desigualdades socioeconómicas y territoriales. Según las evaluaciones ERCE 2019 de UNESCO, el 44% de los estudiantes de tercer grado se encuentra en el nivel más bajo de desempeño en comprensión lectora. Esto significa que casi la mitad de los alumnos no alcanza los aprendizajes esperados para esa etapa, lo que limita su progreso escolar y su capacidad de continuar aprendiendo con autonomía.

Las diferencias entre países son significativas. Argentina se ubica por debajo del promedio regional, con un 46% de los estudiantes en el nivel más bajo de comprensión lectora. Países como México (37,4%), Colombia (35,8%), Perú (24,4%) y Brasil (27,6%) logran mejores resultados, mientras que los desempeños más destacados se observan en Chile (10%) y los más preocupantes, en República Dominicana (73%). Si bien los avances en algunos países son alentadores, una parte sustancial de los estudiantes latinoamericanos finaliza los primeros años de la primaria sin desarrollar las competencias lectoras esperadas para su edad.

En este escenario, el Encuentro Regional 2025 del Movimiento por la Comprensión Lectora propone un espacio común para intercambiar experiencias y aprendizajes, fortalecer alianzas regionales, promover políticas basadas en evidencia y visibilizar el rol de la sociedad civil en la agenda educativa. El evento está dirigido a docentes, familias, estudiantes, líderes comunitarios, comunicadores, investigadores, organizaciones sociales, funcionarios públicos y ciudadanía interesada en la mejora educativa.

En toda América Latina crece el consenso sobre una idea clave: que todos los niños aprendan a leer y comprender a tiempo es la base para mejorar la educación y reducir la desigualdad. La evidencia muestra que quienes no logran leer en los primeros años tienen más riesgo de rezago y abandono, mientras que una alfabetización sólida impulsa mejores resultados en todas las áreas y aumenta las chances de completar la escuela.

Además, la lectura temprana está directamente vinculada con el desarrollo económico: los países con mejores niveles de alfabetización infantil tienen mayor productividad y menos desigualdad. Hoy, en buena parte de la región los gobiernos, organismos internacionales y organizaciones sociales están alineados en torno a esta prioridad, lo que abre una oportunidad histórica para impulsar políticas sostenidas de alfabetización más allá de los cambios de gobierno.

El Encuentro surge en un contexto en el que América Latina avanza en múltiples frentes para mejorar la alfabetización. La sociedad civil ha sido clave para posicionar la comprensión lectora como prioridad en la agenda educativa regional: en distintos países, las campañas nacionales han demostrado que unir fuerzas entre organizaciones y comunidades puede movilizar a la opinión pública, generar evidencia y sostener políticas.

En el caso argentino, la Campaña Nacional por la Alfabetización comenzó en 2023 y logró que seis precandidatos a presidente (entre ellos, Javier Milei) y 18 gobernadores se comprometieran a priorizar la alfabetización en sus gestiones de gobierno. El pedido incluía que se pusieran en marcha planes de alfabetización inicial y se midieran los resultados. En 2024, en el marco del Consejo Federal de Educación, se dio a conocer el Plan Nacional de Alfabetización y las 24 jurisdicciones presentaron sus propios planes y desarrollaron políticas de alfabetización.

Con experiencias como estas de fondo, el Encuentro Regional 2025 busca fortalecer la cooperación entre la sociedad civil de la región, ampliar potenciales alianzas y consolidar un movimiento que funcione como articulador para impulsar políticas sostenidas que garanticen que todos los niños y niñas en América Latina aprendan a leer y comprender a tiempo.