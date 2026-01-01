Asumió como alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, socialista y musulmán y el primero en jurar sobre un Corán

Dio la medianoche en Nueva York y la gran bola de cristales irlandeses y luces LED bajó de lo alto del edificio del número 1 de Times Square para marcar, como cada año, el final de un tiempo y el principio de otro. Y la ciudad no solo dio la bienvenida a 2026. Ni siquiera al segundo cuarto del siglo XXI. Sus casi 8,5 millones de habitantes saludaron también el amanecer de una nueva era. La era de Zohran Kwame Mamdani.

En otra tradición de Año Nuevo, el primer alcalde musulmán y socialista de la urbe más poblada de Estados Unidos y la capital oficiosa del mundo tomó posesión de su cargo en los primeros segundos de este 2026. Fue en una ceremonia privada, celebrada bajo tierra, unas cincuenta calles al sur de Manhattan y en un universo paralelo al bullicio de Times Square.

Fiel a su talento para coreografiar los hitos que lo han llevado en poco más de 12 meses de ser un joven político casi desconocido, miembro del Partido Socialista Democrático de América, a una de las grandes esperanzas globales de la izquierda, el nuevo alcalde escogió para su juramento la estación fantasma del metro del Ayuntamiento, una filigrana de otra época, con sus bóvedas del arquitecto español Rafael Guastavino y sus chandeliers de latón, terminada en 1904 y en desuso desde el final de la II Guerra Mundial., publicó el diario El País de España.

Allí, Mamdani hizo historia al ser el primer regidor de la ciudad del 11-S en asumir el cargo sobre un Corán. Tres, en realidad, dos de ellos heredados a su familia −sus padres, la cineasta india Mira Nair y el académico ugandés de Columbia Mahmoud Mamdani estaban entre los pocos asistentes al acto− y un tercero, que usará el jueves a primera hora de la tarde en la segunda toma de posesión, abierta al público. Este último pertenece a la colección del escritor afropuertorriqueño Arturo Schomburg que custodia la Biblioteca Pública de Nueva York.

La decisión estuvo cargada de simbolismo para los cerca de un millón de musulmanes que viven en la ciudad. Se trata de una comunidad en expansión que, señalada tras el ataque a las Torres Gemelas, ve ahora a uno de los suyos empuñar el bastón de mando para espanto de la extrema derecha estadounidense y del nacionalismo cristiano que domina espiritualmente el mundo MAGA (Make America Great Again).

“Es el honor de toda una vida vida asumir el cargo de alcalde de Nueva York. Hemos escogido este lugar para dar fe de la importancia del transporte público en la vitalidad, la salud y la herencia de nuestra ciudad”, dijo el nuevo alcalde tras tomar posesión en presencia de su esposa, Rama Duwaji, y de la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, que fue la encargada de tomarle el juramento. Después, el secretario municipal cumplió con otra tradición: le pidió la tasa de nueve dólares en efectivo para poder firmar en el libro de piel de la ciudad.

La de James fue otra elección cargada de sentido. Fue el azote del rival en las urnas de Mamdani, el exgobernador Andrew Cuomo, así como de, allá por 2023, el candidato republicano Donald Trump, al que llevó a los tribunales en Nueva York en un proceso civil por inflar sus fortunas empresariales. Una vez que Trump logró su billete de vuelta a la Casa Blanca, su Departamento de Justicia no paró hasta imputar a James, una de las políticas demócratas que más pronto se subió al tren del cambio de Mamdani.

Otras dos prominentes personalidades de la izquierda estadounidense, sin las cuales no sería posible entender el ascenso del nuevo alcalde, participarán este jueves en su segunda toma de posesión, la celebración multitudinaria de su llegada a la Alcaldía. La congresista por el Bronx Alexandria Ocasio-Cortez pronunciará un discurso en las escaleras del Ayuntamiento a eso de las 13:00 (hora de Nueva York, seis más en la España peninsular). El senador Bernie Sanders (Vermont) ejercerá, por su parte, de maestro de ceremonias, reflejó el diario El País de España.

Fue la campaña de Sanders en las presidenciales de 2016, las primeras que ganó Trump, la que inspiró a este a dejar atrás su carrera como rapero del montón y meterse en política desde la facción izquierdista del Partido Demócrata. Una formación cuya victoria −lograda con una mezcla de populismo, un carisma difícil de imitar, un mensaje basado en controlar el coste de la vida y un dominio fuera de lo común de las redes sociales− ha puesto patas arriba.

Campaña sin fin

En buena medida, la campaña de Mamdani no terminó con su contundente triunfo en las urnas el pasado 4 de noviembre, día en que dos millones de neoyorquinos acudieron a votar y batieron un récord de participación inédito desde finales de los sesenta. A base de anuncios y de golpes de efecto, el joven político, de 34 años, ha seguido empeñado en su misión de convencer a sus vecinos de que está listo para suplir su inexperiencia a base de escuchar los problemas de los neoyorquinos, como hizo hace un par de semanas en un museo de Queens, donde atendió a centenares de ciudadanos que venían a contarles sus problemas por turnos de tres minutos durante 12 horas.

Ahora le toca demostrar que sus promesas −que encabezan tres: autobuses gratis, guarderías para todos y congelación de las subidas de alquiler para los pisos de renta controlada− no están reñidas con la realidad de la gestión de un monstruo con un presupuesto de 150.000 millones de dólares y más de 330.000 funcionarios. Y que además será capaz de controlar la delincuencia en Nueva York.

Consciente de la vieja recomendación de Abraham Lincoln –“La opinión pública lo es todo. Con ella, nada puede fallar; sin ella, nada puede ir bien”−, su primera decisión como alcalde ha sido organizar una fiesta callejera para sus vecinos. Decenas de miles de ellos están invitados este jueves, junto a los cuatro mil que habitualmente participan de la toma de posesión, a sacudirse la resaca de la Nochevieja y acudir a las inmediaciones del Ayuntamiento, en el Bajo Manhattan, a una block party inspirada en aquellas en las que nació la cultura hip-hop en el Bronx.

Y de nuevo, Mamdani se ha afanado en hacer las cosas de otra manera. Es la primera vez que la ciudad da la bienvenida a su nuevo alcalde echándose a las calles en un día en el que se esperan temperaturas bajo cero. Se trata de algo más que saludar al 112º regidor de la ciudad en sus más o menos 400 años de existencia, y no el 111º, como se creía hasta hace unas semanas, cuando un archivista municipal ajustó la cuenta de ocupantes de la alcaldía.

Esta vez se trata también de inaugurar una nueva era, la era de Zohan Kwame Mamdani. Ahora le toca a él estar a la altura de sus promesas. No va a ser fácil.