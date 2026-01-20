Quintero: “Hay expectativa con la transición, pero estamos en un estado de emergencia en Venezuela”

"Es una misión que tiene por objetivo investigar hechos que tienen presunción de graves violaciones a derechos humanos (...) pero a partir del 3 de enero, con la detención y extracción de Maduro que hace Estados Unidos, se encara al mismo tiempo un proceso de transición donde tenemos toda la situación pasada y lo que se vive en la actualidad", afirmó Quintero.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Quintero afirmó que tras la detención de Maduro por parte de Estados Unidos su trabajo tuvo “un cambio mayúsculo” y explicó que “si bien la situación estaba señalando que algo iba a suceder y Estados Unidos estaba anunciando algunas medidas drásticas a tomar, a partir del 3 de enero cambia todo el contexto, sobre todo desde el punto de vista sociopolítico y la etapa en la que se encuentra Venezuela hoy”.

“Es decir, cuando yo ingreso a la misión, que es una misión que tiene por objetivo investigar hechos que tienen presunción de graves violaciones a derechos humanos como desaparición de personas, las detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles inhumanos, ejecuciones extrajudiciales, todo eso que estaba pasando y que se venía documentando desde 2014, iba a ser nuestro objeto de investigación y sigue siendo el mandato. Lo que pasa es que, a partir del 3 de enero, con la detención y extracción de Maduro que hace Estados Unidos, se encara al mismo tiempo un proceso de transición donde tenemos toda la situación pasada y lo que se vive en la actualidad. Entonces hay que mirar también de manera muy detallada, cómo es Venezuela hoy, cómo se está dando esa transición y dentro del marco del mandato, que son estas graves violaciones a derechos humanos, si estas situaciones continúan, si hay una perpetuidad, o si la transición se está abocando a eso y no solamente a otros temas”, explicitó.

En ese marco, planteó que hoy “hay cambios, que son síntomas, como puede ser la liberación de presos. Al día de hoy, las cifras nunca son precisas porque hay gente que no quiere brindar sus datos, que quiere mantenerse en el anonimato, pero por lo que se está manejando al día de hoy son 148 ya los liberados. Eso es un gesto de un paso adelante, por un lado de reconocer que existía en esos detenido y al mismo tiempo dar cabida a que puedan recuperar su libertad, pero hay muchas cosas más para hacer. Con relación a los presos políticos podríamos decir que la comunidad internacional, los venezolanos, la misión nuestra, reclaman que tendría que haber un procedimiento tutelado de eso, porque de esas cerca de 800 personas que están en situación de prisión, en condiciones de ilegalidad, deberíamos saber en qué estado se encuentran, dónde se encuentran, cuándo van a ser liberadas, bajo qué criterios se van a dar de manera escalonada estas liberaciones, de forma tal que sea respetuosa de las personas que están privadas de la libertad, pero también de todos los familiares que están ahí esperando con el corazón a la mano a ver si hoy le toca liberación de su preso. Y al mismo tiempo con eso significa que se están anoticiando que el preso está vivo, que la persona querida está viva porque tenemos que recordar que hay mucha incomunicación con los familiares, con los defensores, desde hace mucho tiempo”.

Sobre los detenidos argentinos, apuntó que “no podría dar mayores cifras al respecto, pero creo que esos casos conocidos ya son demasiado simbólicos como para que nos demos cuenta que esto también pega a nuestro país, no de manera voluminosa, pero sí pega”.

“Nuestro trabajo tiene que ver con investigar todas esas violaciones; hay casos de tortura, hay muchos casos de desapariciones forzadas y eso es un tema mayúsculo, pero no solamente eso, sino que hay casos de lo que se llaman ejecuciones extrajudiciales; también hay violencia sexual, violencia de género, y todo esto está en el marco de tratos crueles e inhumanos que se sufren de manera degradante, y esto tiene repercusión en distintos ámbitos. También hay detenciones selectivas y eso llama la atención, sobre todo a raíz de las últimas elecciones del 2024 y, entonces, tras estas elecciones el mandato de nuestra misión se ha ampliado para poder investigar incluso todos los actos de violencia que se originaron tras ese contexto electoral. La mirada amenazante frente a los opositores o presuntos opositores y con esto exacerbando todas esas violaciones que ya estábamos visibilizando”, ahondó Quintero.

En cuanto al plazo del trabajo de la comisión de Naciones Unidas, sostuvo que “la misión tiene el plazo determinado y lo van renovando de acuerdo a la necesidad, y evidentemente siempre se ha ido renovando en los últimos años, porque esto es una constante en la cual todavía hay oportunidad de apoyo por parte de la misma. Entonces, se va a ir renovando. Nuestro mandato de cada uno de los expertos también, por ahora es por un año, y eso siempre se ha renovado”.

Por otra parte, afirmó que “la expectativa es que estamos en una transición, ha exteriorizada de manera verbal, una disposición de voluntad de hacer los cambios; eso lo ha dicho Delcy Rodríguez y también el presidente del Parlamento en su momento habló de la excarcelación importante de presos que iban a hacer. La expectativa es mucho mayor de nosotros como misión, de la gente de Venezuela, de la comunidad internacional en general, porque son muchos los espacios, sobre todo los espacios cívicos, que en este estado de emergencia hay que tener cuidado para tutelarlos”. “Recordemos que estamos en un estado de emergencia en Venezuela y eso tiene un gran impacto en todos los espacios cívicos y en las acciones de persecución que se pueden seguir dando”, concluyó.