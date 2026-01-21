Potencia Argentina inscribe hasta el 18 de febrero para capacitarse en su programa de liderazgo democrático

En un contexto marcado por la fragmentación política, la baja participación electoral y el creciente descreimiento hacia la dirigencia, Potencia Argentina abrió la convocatoria para su cohorte 2026, un programa de formación en liderazgo democrático que busca fortalecer referentes con vocación pública en todo el país.

La iniciativa seleccionará a 100 personas de todas las provincias para un programa de liderazgo democrático con enfoque federal y multipartidario. La convocatoria abrió el 19 de enero y permanecerá vigente hasta el 18 de febrero. El programa comenzará el 6 de marzo de 2026 y se desarrollará a lo largo de cuatro meses.

La iniciativa está dirigida a personas que hoy trabajan o participan activamente en política, gestión pública, organizaciones sociales, movimientos comunitarios y el tercer sector, y que tengan interés en profundizar su capacidad de liderazgo, diálogo y construcción colectiva desde una mirada democrática y federal.

“La formación de liderazgo hoy requiere algo más que capacitación técnica. Necesita espacios donde se pueda entrenar el diálogo, la toma de decisiones en contextos complejos y la capacidad de gestionar lo local sin perder una mirada nacional”, señala Santiago Bermúdez, director ejecutivo de Potencia Argentina.

En las dos primeras ediciones del programa desarrollados en 2024 y 2025, participaron 3 dirigentes entrerrianos de 3 municipios distintos: Brisa Micaela Martin, de Concepción del Uruguay; Pedro Ignacio Ojeda, de La Paz; y Horacio Luis Manzato, de Villaguay.

“Potencia transformó mi perspectiva: aprendí que el diálogo verdadero une provincias y partidos. Es un espacio federal donde detrás de cada bandera política hay una persona con la que se puede construir. Esta red diversa y sus herramientas son hoy un gran capital para mi acción política concreta”, indicó Horacio Luis Lattanzio, secretario de Producción y Empleo en la Municipalidad de Villaguay.

Una propuesta federal, pensada desde los territorios

Potencia Argentina forma parte de Democracia+, una red regional de formación política integrada por la Fundación VélezReyes+ y RenovaBR, que ya acompañó a miles de líderes en siete países de América Latina.

En ese marco, el programa desarrolla una propuesta adaptada a los desafíos específicos del contexto argentino, con foco en el federalismo, la convivencia en la diferencia y la construcción de comunidad política, poniendo en valor las realidades provinciales y locales como parte central del debate público.

El programa se desarrolla en modalidad híbrida, combinando instancias presenciales y virtuales, y propone un recorrido formativo enfocado en: liderazgo con propósito, diálogo democrático y construcción de consensos, comunicación política, trabajo comunitario y uso responsable de la tecnología aplicada a la vida pública.

Durante los cuatro meses de cursada, los participantes accederán a:

- Dos Encuentros Nacionales y un Encuentro Regional presencial, como hitos centrales de construcción comunitaria.

Veinte clases virtuales con especialistas en liderazgo, gestión pública, comunicación y tecnología.

- Talleres prácticos de comunicación política y resolución de conflictos.

- Espacios de debate diseñados para entrenar el disenso y la argumentación democrática.

- Instancias de co-creación de proyectos de impacto comunitario, vinculados a problemáticas reales de los territorios.

Quienes egresan del programa pasan a formar parte de una red activa de alumni, que sostiene vínculos, proyectos y conversaciones entre dirigentes jóvenes de distintas generaciones, partidos y provincias, fortaleciendo una trama de liderazgos que trasciende coyunturas y pertenencias partidarias.

Fechas clave

Apertura de inscripción: 19 de enero

Cierre de inscripción: 18 de febrero

Inicio del programa: 6 de marzo de 2026

Más información y postulaciones: https://potenciaargentina.org/