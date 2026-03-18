FOPEA deplora las amenazas al periodista Rodrigo Veit de parte del ex diputado provincial Ricardo Troncoso

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) deplora las amenazas recibidas por el periodista Rodrigo Veit, de Maciá, por parte del ex intendente de esa ciudad y ex diputado provincial Ricardo Troncoso, e insta al dirigente político a mantener un trato respetuoso con el periodismo.

A principios de marzo, la Municipalidad de Maciá informó que pagó un juicio laboral por maltrato a una empleada municipal durante la gestión Troncoso (año 2007). El comunicado oficial habla de maltrato, pero el ex intendente Román Troncoso (hijo de Ricardo) dio una nota al canal de esa localidad donde descartó dicho maltrato. Sin embargo, el actual intendente de Maciá, Ariel Müller, insistía con que había sido maltrato por lo que se llevó adelante el juicio que terminó abonando el Municipio.

“En la radio comentamos las dos versiones, y el martes 10 de marzo, Troncoso le escribió a mi padre, asegurándole que me iba a ´cagar a trompadas´ y que se las voy a pagar diciendo lo juro por mis hijos y nietos”.

Consultado por el Monitoreo de FOPEA, Troncoso dijo: “No sé de qué me estás preguntando, la verdad que yo no tengo ningún problema con nadie”. Cuando se le mostraron las fotos con las amenazas, argumentó que esos mensajes fueron enviados “en un momento de calentura que uno tiene y un error, pero yo nunca le puse un dedo a nadie”. Sobre el colega dijo: “Ese chico viene diciendo hace rato cosas contra mí que no son ciertas, hace rato buscando mugre y yo no estoy dispuesto a bancarme que diga que yo había maltratado a una empleada en la municipalidad. Es un chico que lamentablemente se le ha agarrado conmigo. Nunca amenacé a nadie. Al padre solamente le dije que le dijera en ese escrito que le parara al hijo porque lo voy a cagar a palos”.

El periodista Veit recuerda que, en abril de 2023, Ricardo Troncoso ya lo había amenazado llamando a su padre, luego de que él comentó por la radio la investigación judicial por peculado de la cual era objeto el ex jefe comunal, acusado de haberse quedado con parte del sueldo de sus contratados cuando fue diputado provincial, en el marco de la causa de Contratos Truchos de la Legislatura entrerriana.

FOPEA registra el hecho como un caso de amenazas a un periodista, en perjuicio de la libertad de expresión y del derecho de la ciudadanía a recibir información sin condicionamientos ni limitaciones.