Guerra en Medio Oriente: Trump anunció una tregua de cinco días con Irán

“He ordenado al Departamento de Guerra que posponga cualquier acción militar contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso”, anunció Trump.

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social la suspensión temporal de las acciones militares contra infraestructura energética de Irán. Las conversaciones continuarán a lo largo de la semana con el objetivo de alcanzar una resolución completa del conflicto.

“He ordenado al Departamento de Guerra que posponga cualquier acción militar contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso”, detalló el jefe de la Casa Blanca en un comunicado.

Trump describió los intercambios como “profundos, detallados y constructivos”, marcando un giro diplomático tras semanas de bombardeos e incertidumbre sobre la estabilidad en Medio Oriente.

El conflicto que involucra a las naciones mencionadas e Israel había tenido una fuerte escalada el sábado, tras el ultimátum de 48 horas que lanzó Trump exigiendo que Irán reabra completamente el Estrecho de Ormuz bajo la advertencia de ataques generalizados contra la infraestructura eléctrica del país islámico.

Tras esa advertencia del sábado Teherán contestó que tomaría represalias en toda la región si era atacado.

El ultimátum se produjo después de que las fuerzas iraníes controlaran estrictamente el acceso al Estrecho de Ormuz, en respuesta a los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra sus instalaciones militares y nucleares.

“Si Irán no abre completamente, sin amenaza, el Estrecho de Ormuz, dentro de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos de América atacará y aniquilará sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que la infraestructura energética y petrolera de la región podría sufrir una destrucción irreversible si Estados Unidos ataca las centrales eléctricas de Irán. Esto provocaría un aumento prolongado de los precios del petróleo.

Horas antes, el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, principal comando militar de Irán, emitió una advertencia similar, indicando que atacaría la infraestructura energética, de tecnología de la información y de desalinización de Estados Unidos e Israel en la región si su infraestructura energética era atacada, según la agencia de noticias Fars.

Las autoridades militares iraníes afirmaron que el estrecho de Ormuz podría cerrarse por completo si se materializan los ataques, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la vía marítima permanece abierta bajo vigilancia en tiempos de guerra.

El Estrecho de Ormuz, un corredor energético global vital que limita con Irán al norte y por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, se convirtió en un punto crítico de la guerra.