Empleados judiciales: según AJER, en 2024 el 78% declaró síntomas relacionados a condiciones de trabajo

La Asociación de Empleados Judiciales de Entre Ríos (AJER), llevará a cabo una jornada de paro este viernes 12 de diciembre. De este modo, se completará el segundo día de huelga de un plan que comprende tres viernes en diciembre.

El primer día de paro fue el pasado 5 de diciembre, continuarán mañana y se completará el 19 de diciembre. El reclamo es por salarios y mejores condiciones de trabajo en el Poder Judicial de Entre Ríos.

A continuación, el sindicato difundió resultados de una encuesta sobre condiciones laborales, elaborada en 2024.

El sueldo de noviembre/25 de un escribiente sin antigüedad es de $ 1.073.000, muy por debajo de la canasta básica (18% menos).

El ingreso al PJER se realiza por concursos abiertos con miles de postulantes y alta exigencia.

Asimismo los ascensos en la carrera judicial también son por concurso que demandan una permanente y exigente capacitación.

La mayoría de los empleados del PJER son profesionales: abogados, contadores, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, arquitectos, ingenieros, informáticos.

2.754 es el total de personal del PJER: 769 magistrados y funcionarios; 1.983 empleados. Con ese personal entre Juzgados de Paz y cabeceras departamentales se cubren más de 50 ciudades de la provincia.

Las plantas de personal de todos los organismos son limitadas. En la mayoría son menores a la carga de trabajo.

En la mayoría de los organismos se trabaja con una alta carga de trabajo y alta carga emocional.

La Encuesta de Salud Laboral que realizó AJER en 2024 reveló que: