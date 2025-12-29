“La Justicia no mide a todos con la misma vara”, lamentó la madre de dos víctimas en la tragedia de la ruta 39

Lorena Dubini, la madre de dos de las cuatro víctimas fatales del siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 causado por el exfuncionario Juan Ruiz Orrico, lamentó haber finalizado el año sin justicia por aquel crimen vial que conmocionó a la provincia. “Este hombre pasó la Navidad con su familia. Nosotros fuimos al lugar de descanso de los chicos”, dijo la madre de Lucas y Brian Izaguirre para describir el doloroso momento. Además de estos dos jóvenes murieron Leandro Almada y Axel Rossi. Todos oriundos de Basavilbaso que aquella madrugada iban a trabajar a un frigorífico de Pronunciamiento. En diálogo con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza), Dubini contó cómo sigue la lucha hacia el juicio que se realizará en febrero, aunque aseguró que, hasta ahora, “lamentablemente, la Justicia no mide a todos con la misma vara y eso está más que claro”.

—¿Qué les provoca ver que sus pedidos no son escuchados mientras que en otros casos, a veces con menos víctimas, se toman criterios distintos?

—Indigna y a la vez duele que la justicia sea tan corrupta, porque aquí lo que pesa es el apellido del homicida. En Concepción del Uruguay, por ejemplo, Diego Luna está con prisión preventiva desde el primer momento por la muerte de Jeremías Aguiar, y lo mismo sucedió en el caso de la ruta 11 en Oro Verde. ¿Por qué Orrico no? Llevamos tiempo pidiendo justicia y duele que la corrupción nos prive de este derecho. Tenemos que hacernos fuertes para reclamar porque, si nos caemos, no pagará el daño que hizo al matar a cuatro chicos que iban a trabajar. Mientras el fiscal menciona la elevación a juicio para el 18 de febrero, este hombre pasó la Navidad con su familia. Nosotros fuimos al lugar de descanso de los chicos; ya no tenemos nada por qué brindar. Hacemos el esfuerzo de comprar regalos para los nietos que aún creen en Papá Noel y tratamos de no llorar frente a ellos, pero no queda nada por festejar. Orrico levantó su copa y abrazó a sus hijos, mientras nosotros seguimos esperando que la justicia actúe.

—Es importante repasar que esto no fue un simple accidente, hubieron múltiples incumplimientos y agravantes ¿Tienen temor de que no reciba una condena de prisión efectiva?

—Sí, el juicio es en febrero. Por supuesto que tenemos miedo de que vaya al juicio y se retire a su casa por todas las irregularidades del caso. No fue un accidente, fue un homicidio; a él nadie lo obligó a manejar en estado de ebriedad a las cuatro de la mañana cuando mis hijos iban a trabajar. Además, el fiscal (Eduardo) Santos no acompaña al abogado querellante en el pedido de la carátula de "homicidio simple", que tiene una pena de 8 a 25 años. El fiscal y el juez Ruiz Díaz elevaron la causa como "homicidio culposo agravado" por el alcohol, la cantidad de víctimas, el cruce de carril y la velocidad. Lamentablemente, el uso indebido del auto del Estado no figura en el Código Penal como un agravante más.

—Más allá del tiempo que han pasado apelando, hasta que el Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el último recurso de la defensa el 3 de noviembre, y de los jueces que se han excusado, ¿cómo se encuentra usted emocionalmente?

—Estoy cansada y mal emocionalmente, pero lo que me dará tranquilidad será verlo preso. El miedo a que se vaya a su casa siempre está. El tipo se pasea disfrutando en las termas de Concepción del Uruguay y la sociedad no reacciona. La condena social también debe servir porque este hombre se cree impune por tener el sostén de la justicia y por sus vínculos políticos. Como le dije al gobernador en su momento, es su responsabilidad también porque Orrico era su empleado y el auto pertenecía a su gobierno.

—Existe en la provincia una Dirección de Asistencia a la Víctima ¿Han recibido algún tipo de contacto de este u otro organismo para ofrecerles apoyo psicológico o asistencia de cualquier tipo?

—No, para nada. La asistencia psicológica que tuve inicialmente fue brindada por mi lugar de trabajo en el edificio Nido (de la Municipalidad de Basavilbaso). Solo recibí la visita del diputado Gustavo, pero de ningún organismo oficial nos llamaron. Incluso trabajé en un proyecto de ordenanza para crear un equipo de acompañamiento local para familiares de víctimas de tránsito, ya que no contamos con eso aquí, pero el proyecto fue cajoneado por los concejales. Fue muy difícil para nosotros saber qué hacer en ese momento. Si no fuera por mis hermanas, no hubiera sabido cómo proceder. Estuvimos desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la vereda del hospital, yendo de una comisaría a otra para buscar certificados y poder retirar los cuerpos. Uno no está preparado para esas diligencias ni para encargarse de un sepelio en ese estado emocional; por eso creo necesario un equipo técnico que acompañe en la urgencia. Es muy desgastante y horrible. Deseo que exista un equipo que te acompañe sin invadir. Lamentablemente, no he tenido ninguna respuesta positiva de la provincia.

Por último, Lorena Dubini expresó: “Pido a la comunidad que no nos suelte la mano y nos acompañe en febrero, porque será un juicio público y para nosotros será durísimo”.