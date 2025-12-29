Senadores del PJ pidieron informes al Gobierno provincial por incidentes con camiones en el Túnel Subfluvial

Senadores del bloque Justicialista presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para que se brinden precisiones sobre una serie de incidentes ocurridos en el Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis” durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del corriente año.

La iniciativa surge a partir de tres episodios protagonizados por camiones que habrían excedido la altura máxima permitida para circular por el túnel, situación que quedó registrada por usuarios y fue difundida por medios periodísticos. En dos de los casos, los vehículos rozaron la parte superior del túnel generando chispas visibles, mientras que en el tercero un camión quedó directamente atascado, provocando importantes demoras y riesgos para la seguridad vial.

Según el reglamento de tránsito del complejo, la altura máxima permitida para los vehículos es de 4,27 metros, incluyendo carga, toldos o cualquier dispositivo que modifique sus dimensiones. Los senadores advirtieron que el roce de los camiones con la losa del túnel no solo podría haber ocasionado daños materiales, sino que también implicó un riesgo potencial de incendio.

A través del pedido de informes, se solicita al Ejecutivo que detalle cuáles son los mecanismos de control y verificación de altura antes del ingreso al túnel, cuáles eran las dimensiones de los camiones involucrados, las causas que permitieron que estos hechos ocurrieran, si se registraron daños en la estructura y qué acciones se están llevando adelante para concientizar e informar a los transportistas sobre esta problemática.

Desde el bloque justicialista remarcaron la importancia de reforzar los controles y la prevención para garantizar la seguridad de quienes transitan diariamente por una de las obras de infraestructura más importantes de la región.