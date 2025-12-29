El gobierno destacó avances en el Registro Hotelero Provincial y celebraron 82 nuevos emprendimientos

A lo largo de 2025 se inspeccionaron en este marco 358 alojamientos en distintos destinos de la provincia. La tarea se desarrolló de manera conjunta entre Gobierno provincial y municipios. Tuvo como eje central consolidar el Registro Hotelero Provincial, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y mejorar la calidad de los servicios.

El trabajo permitió incorporar nuevos establecimientos, regularizar categorías vencidas y elevar los estándares de calidad de los servicios, se realizó a través del área de Fiscalización de la Secretaría de Turismo dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello.

Actualmente, el Registro Hotelero Provincial reúne cerca de 1.500 alojamientos, de los cuales más de 900 tenían categorías vencidas -en algunos casos desde hacía varios años-, lo que motivó un abordaje específico y territorial por parte del equipo provincial. Fueron 164 los alojamientos visitados con categorías vencidas, cuyos responsables recibieron acompañamiento personalizado, información clara y distintas vías para regularizar su situación.

El balance anual también refleja resultados concretos en términos de crecimiento y actualización del registro: 82 alojamientos se homologaron por primera vez, ampliando la oferta formal en distintas localidades entrerrianas, mientras que 112 renovaron su categoría dentro de los plazos establecidos por la reglamentación vigente.

Las acciones incluyeron operativos de inspección, relevamiento y asesoramiento y cubrieron gran parte del territorio llegando a Santa Elena, La Paz, María Grande, Villa Urquiza, Valle María, Diamante, Colón, Villa Elisa, San José, Federación, Concordia, Chajarí, Gualeguay, Pueblo Belgrano, Gualeguaychú y localidades pequeñas como Villa Clara, que consiguió la homologación de su primer alojamiento turístico.

El director general de Turismo, Sebastián Bel, destacó el impacto del trabajo realizado y los avances en modernización: "La implementación del nuevo sistema digital de fiscalización nos permitió agilizar los trámites, ordenar la información y facilitar el cumplimiento de la normativa. Este proceso, junto con el trabajo articulado con las áreas de Turismo de los municipios, eleva los estándares del Registro Hotelero Provincial y mejora la calidad de los servicios que se brindan en cada destino".

Desde la Secretaría de Turismo se remarcó que la formalización de la oferta de alojamientos es un pilar para el desarrollo turístico de Entre Ríos, ya que permite fortalecer la competitividad de los destinos, acompañar a los prestadores y brindar a quienes visitan la provincia servicios seguros, confiables y acordes a los estándares que exige la actividad.