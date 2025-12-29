Rocamora sumará al hockey sobre césped entre sus propuestas deportivas en 2026

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay confirmó que contará con hockey sobre césped durante 2026. Este deporte se sumará a las actividades del Rojo y abarcará desde las categorías infantiles hasta la Primera División en ambas ramas, y también incluirá a las Mamis-Máster.

Según informó la institución, los entrenamientos se realizarán en el sintético municipal, con el uso adicional de las instalaciones del club. El profesor Nicolás González Cabrol estará al frente de los entrenamientos, luego de haber llegado a un acuerdo con las autoridades del club.

"Nosotros desde hace 15 años representamos a Jockey Club Uruguay. Necesitábamos mejorar, dar un paso adelante y es por eso que buscamos un club serio; un club con gente que vemos que labura, con una comisión ordenada, con proyectos en marcha y demás, y por eso fuimos a hablar con Rocamora. Desde el principio fue el plan A y bueno, por suerte salió todo bien como para arrancar", contó.

En diálogo con prensa de Rocamora, dio detalles sobre la modalidad de trabajo: "Nosotros vamos a seguir entrenando en el sintético Municipal, pero sumando las actividades que podamos dentro del club, ya sea la parte del gimnasio, la parte técnica que podamos llegar a hacer o física ahí en los playones, y disfrutar del predio".

En cuanto al inicio de las actividades, la idea es que las categorías mayores comiencen los entrenamientos en el mes de febrero, mientras que las categorías infantiles lo harán durante marzo. También está en los planes sumar una divisional de mamis-masters.

Las prácticas se desarrollarán en el gimnasio de la institución, se utilizará también el playón, y se continuará entrenando en el sintético Municipal. Este grupo compite en el Torneo local desde su fundación y tiene previsto participar también en el Torneo Regional en 2026.

Fuente: Prensa Rocamora