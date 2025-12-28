Diputados: no hubo convocatoria para desestimar el juicio político a Susana Medina, vocal del STJ

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos no hizo convocatoria alguna a sus integrantes, para la jornada de este lunes, a los fines de tratar el dictamen de rechazo a los pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina de Rizzo, según confirmó ANÁLISIS. Para sesionar, el cuerpo legislativo debe contar con la presencia de 26 de sus 34 integrantes. Necesitan 5 diputados del PJ para lograr quórum, siempre y cuando estén también todos los legisladores de JxC y los libertarios. De esta manera, se apostaría al vencimiento de los plazos para archivar el caso, cuyo plazo vence el 5 de enero. .

Los diputados oficialistas confeccionaron un dictamen mayoritario, en base a lo consignado por la vocal Medina de Rizzo y por sus abogados defensores. En días recientes circuló por WhatsApp de los propios diputados el texto de 21 páginas y la propia presidenta de la comisión, Gabriela Lena (JxC Federación) expresó: “Si alguien quiere hacer alguna acotación al respecto, lo puede hacer”. Obviamente, nadie tocó una coma y menos los diputados del peronismo, que se opusieron a ese dictamen. El texto tuvo una conclusión mayoritaria, sin investigar las más de mil fojas que habían llegado desde la Administración del STJ -tras el pedido concreto de la Comisión de Juicio Político-; como tampoco el informe de Migraciones, con los 60 viajes por el mundo que realizó la jueza, ni el documento del Tribunal de Cuentas, cuyo anexo no había llegado hasta el viernes pasado.

Si bien había dos diputadas del peronismo que podían votar a favor del dictamen mayoritario (como los casos de Mariel Ávila de Bordet y la exviceintendenta de Paraná, Andrea Zoff), desde la conducción del bloque del PJ, liderado por Laura Stratta, se indicó a ANÁLISIS que nadie de la oposición estaba dispuesto “a sacar los pies del plato”. Y, por ende, el voto en contra del dictamen de la mayoría era un hecho.

El punto en cuestión fue que, al parecer, el gobernador Rogelio Frigerio -que incidió firmemente sobre sus diputados, para que rechacen el pedido de juicio político a Medina- les exigió a sus legisladores que se ocupen de seducir y convencer a sus pares de la oposición, para que también adhieran al planteo a favor de la vocal. “Frigerio es jefe político de ustedes, pero no nuestro. En eso están muy equivocados”, le dijo uno de los legisladores del PJ a la diputada Lena, en las negociaciones del viernes pasado, previo a la última de las dos sesiones previstas para ese día. Por eso, cuando los diputados fueron a la sesión de las 16 horas (tras el fracaso de la prevista para las 14), lo hicieron sabiendo que solamente iban a estar allí, todos juntos, para rechazar el tercer pedido de juicio político realizado por una empleada de Tribunales, que había sufrido situaciones de violencia de parte de la magistrada. De hecho, ello ocurrió y se levantó la sesión, porque si se avanzaba en el otro sentido, los diputados se iban a retirar del recinto y no darían el quorum correspondiente.

La diputada Lena, al tomar la palabra, dijo que el dictamen se trataría en “una próxima sesión”, pero no especificó cuándo. Queda claro que este lunes no será y vaya a saber si convocan para el martes o bien ya pasan para el 2, 3 o 5 de enero. Así se dejarían caer los plazos y el caso Medina pasaría al archivo.

Mientras tanto, la vocal iba a viajar en avión rumbo a Brasil, para pasar fin de año con su hija mayor, exintegrante de la Fuerza Aérea Argentina y que cumple funciones en la empresa Boeing, en Porto Alegre, pero finalmente desistió. Mientras tanto, hay quienes sostienen que en próximos días iniciaría los trámites jubilatorios y renunciaría al cargo de jueza. Por lo menos eso fue lo que les aseguró a varios de sus más allegados y también se lo habría comunicado a personas cercanas al gobernador Frigerio, tras manifestarse “cansada y deprimida” por la situación crítica que vive y el nivel de exposición que ello le determina, además del hecho de haber renunciado a la presidencia a la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), que era su principal lugar de poder para cada uno de sus movimientos en el país y el mundo. Otros, más distantes, indican que Medina no renunciaría y seguiría por un buen tiempo más como vocal del STJ.