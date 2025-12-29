El entrerriano “Pancho” Blanc tendrá un nuevo asistente en Santa Paula de Gálvez

El entrerriano Francisco Blanc contará con un nuevo asistente en Santa Paula de Gálvez en la Liga Argentina de Básquetbol. Se trata de Federico Spreafico, quien reemplazará a Germán Eijo para asistir al diamantino que está al frente del actual escolta de la Conferencia Norte (nueve victorias y cuatro derrotas).

Eijo decidió regresar hacia su Villa Adelina natal por cuestiones personales y dejó vacante el puesto de asistente técnico. El bonaerense, que tuvo un gran año a cargo de las formativas de la institución y de la primera división local, regresó a su provincia para encarar nuevos objetivos personales: "Fue un orgullo enorme ser parte de Santa Paula y de esta comunidad que te hace sentir en casa. Me llevo aprendizajes, afecto y recuerdos que van a quedar para siempre", asintió emocionado en redes sociales.

De esta forma, Santa Paula se movió rápido y gestionó su reemplazo: desde la capital de la provincia, Federico Spreafico llega al banco de la institución. Formado en el club Banco Provincia, de último paso como entrenador en Unión de Santa Fe y con pasado en selecciones como jugador, llega a asistir al entrerriano Francisco Blanc y como entrenador de la primera división local.

Federico Spreafico, con pasado en Unión de Santa Fe, se sumará al staff.

"La propuesta de Santa Paula me llega a través de Francisco (Blanc), el entrenador, dónde me manifestó la intención de poder contar conmigo y dónde también hablamos de algunas cuestiones específicas que tienen que ver con lo que él estaba buscando y lo que necesitaba para lo resta de temporada. Ya había tenido oportunidades en otros mercados de poder sumarme, pero por distintas cuestiones personales no se pudo dar, así que contento de poder llegar al club", comentó Spreafico al departamento de prensa del club.

Además, añadió: "Estoy muy contento de llegar a la Liga Argentina. Vengo de trabajar en Unión de Santa Fe en La Liga Nacional, y la posibilidad de seguir en el profesionalismo en nuestro país es una gran oportunidad. Además de eso, poder hacerlo en Santa Paula, un club que no es casualidad el lugar que tiene hoy en día, si no que viene haciendo las cosas bien hace años".

En cuanto a su objetivo principal en este paso, Federico comentó que quiere devolverle la confianza que la institución depositó en él, tratando de aportar su granito de arena para que la institución siga creciendo, dado que "no es casualidad que el presente de Santa Paula". Luego de contar que veía a Pancho Blanc entrenar en Unión desde chico, y que compartió seleccionados de ASB con Jerónimo Díaz Müller, sentenció: "Voy a viajar para Gálvez el dos de enero, para ya quedar a disposición del entrenador y los jugadores para lo que necesiten y prepararnos de la mejor manera posible para el reinicio de la liga".

Informe y fotos: Prensa Santa Paula.