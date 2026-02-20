Balearon a un hombre que cortaba el pasto en Concepción del Uruguay

La violenta balacera en Concepción del Uruguay dejó como saldo a un hombre herido de gravedad tras ser atacado a tiros este viernes al mediodía en la intersección de Mitre y Lacava. La víctima se encontraba realizando tareas de corte de pasto cuando fue sorprendida por un motociclista que, sin mediar palabra, extrajo un arma de fuego y efectuó al menos tres disparos, para luego escapar rápidamente del lugar.

De acuerdo a testigos presenciales, al menos dos proyectiles impactaron en el hombre, quien cayó herido sobre la vía pública mientras el agresor se daba a la fuga a bordo de una motocicleta. Vecinos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia y a la Policía.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Urquiza, donde ingresó al quirófano para ser intervenido quirúrgicamente. Fuentes médicas indicaron que estaba siendo atendido por el personal especializado y permanecía bajo observación.

En la escena trabajó personal de la Comisaría Segunda junto a efectivos de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para preservar pruebas. La investigación se inició de oficio, bajo directivas de la fiscal en turno, debido a que el herido se negó a radicar la denuncia formal, publicó La Pirámide.

Durante el relevamiento se secuestraron tres vainas servidas y un cartucho intacto, elementos considerados clave para el avance de la causa. Además, los investigadores procedieron al análisis de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir la secuencia del ataque.

Según trascendió de fuentes vinculadas a la pesquisa, el ataque no habría sido al azar. Los investigadores sostuvieron que el trasfondo estaría relacionado con un conflicto de vieja data y señalaron que contarían con una pista firme para identificar al presunto autor.

Investigación en curso

En horas recientes, efectivos policiales continuaban con la recolección de datos y testimonios para esclarecer los motivos del hecho y dar con el agresor. La zona permaneció parcialmente restringida mientras se desarrollaban las tareas periciales.

El hecho generó conmoción entre los vecinos del barrio, quienes manifestaron su preocupación por la violencia registrada en pleno mediodía y en una esquina transitada de la ciudad.

La causa quedó en manos de la fiscalía interviniente, que avanzaba con distintas diligencias para determinar responsabilidades y formalizar eventuales imputaciones en el marco de la investigación por la violenta balacera en Concepción del Uruguay.

Fuente: La Pirámide.