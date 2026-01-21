Todoni volvió a incumplir los plazos previstos por la Justicia para que retire residuos de la chatarrería

La chatarrería ubicada en Avenida Circunvalación de Paraná -propiedad de la concejal libertaria Romina Todoni- cayó nuevamente en falta con los plazos impuestos por la Justicia para concretar el traslado definitivo de su actual ubicación.

Luego de la última audiencia ante la vocal de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Gabriela Teresita Mastaglia -que tramita un amparo ambiental de los vecinos de la chatarrería-, el 4 de noviembre de 2025, se dispuso: "Ordenar que se lleve adelante el retiro de los residuos por Las 3E SRL -tal el nombre de la sociedad comercial- conforme las indicaciones técnicas de la Secretaría de Ambiente de la provincia y con el control de la Municipalidad en Paraná, comenzando por los residuos ubicados en el terreno lindero a la planta de propiedad de la demandada en el plazo máximo de seis (6) meses, bajo apercibimiento de disponer su licitación, a los fines del cumplimiento de la sentencia de fecha 29 de julio del 2024".

La chatarrería presentó un “plan tentativo de retiros progresivos” en un plazo de 21 semanas, con fecha tentativa de inicio el 26 de noviembre de 2025 con plazo de conclusión el viernes 2 de enero de 2026 “período durante el cual se desarrollarán las primeras seis semanas destinadas al predio lindero”, publicó Entre Ríos Ahora.

El esquema previó: “A continuación, la segunda fase operativa se prevé para el período interno de la empresa, con inicio tentativo en la semana del lunes 5 de enero de 2026 al viernes 9 de enero de 2026, y culminación prevista en la semana del lunes 13 de abril al viernes 17 de abril de 2026”.

Pero un informe de la Secretaría de Ambiente de la Provincia advierte “la persistencia de demoras que ponen en riesgo el efectivo cumplimiento en tiempo y forma del proceso de retiro y desmantelamiento de la chatarrería en cuestión en el plazo de 6 meses dispuesto por la señora magistrada interviniente en la audiencia del pasado 4 de noviembre. Asimismo, también se advierte la demora en el retiro de los residuos peligrosos, lo cual es considerado de máxima relevancia y prioridad por esta autoridad de control, habida cuenta sus impactos potenciales acumulativos en el ambiente y la salud humana”.

El esquema

El proceso de traslado de la innumerable cantidad de residuos acumulados en las más de 4 hectáreas que ocupa en la Avenida de Circunvalación y Churruarín la chatarrería de la firma Las 3 E SRL, uno de cuyos titulares es la concejal libertaria paranaense Romina Todoni, que se inició este viernes 28 de noviembre, tiene plazo de finalización el 6 de mayo de 2026. No sólo debe desocupar todo los residuos apilados en ese lugar sino que después tiene que recomponer el terreno afectado por contaminación ambiental por la presencia de residuos peligrosos.

El dato lo revela Maximiliano Gómez, director de Ambiente y Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. “Se realizaron las tareas preparatorias para el retiro de los materiales que están en el predio. Fue necesario ejecutar varios pasos previos que tienen que ver con la preparación del personal que va a estar involucrado en todo el proceso, se realizó una verificación de que cuenten con la ropa de trabajo y los elementos de seguridad necesarios, se verificó también que estuviese correctamente ejecutado el cordón sanitario y la colocación de los mantafuegos, es decir, un conjunto de tareas, y esto es importante que la gente lo sepa para también llevar tranquilidad que habla de la seriedad con la cual se ha encarado el proceso”, detalló.

Al respecto, detalla que Las 3E SRL “han tenido que presentar un plan de retiro operativo y una hoja de ruta que desde la Secretaría de Ambiente de la provincia evaluamos técnicamente y aprobamos con un conjunto de recomendaciones e indicaciones técnicas en lo que tiene que ver con este proceso de desmantelamiento y cierre. Y también es importante mencionar, porque había algunas dudas al respecto, y es entendible por el tiempo transcurrido con esta situación sin resolver: la totalidad del procedimiento es a exclusivo costo de los propietarios. Acá ni el Estado Provincial ni la Municipalidad de Paraná están poniendo un solo peso del presupuesto público de forma directa para el desmantelamiento de la chatarrería. Acá lo que se está haciendo es controlar, fiscalizar desde el punto de vista ambiental que se cumpla con lo que la normativa establece y que se respete la manda judicial que está vigente”.

La primera etapa incluye el retiro de los materiales que están por fuera del predio de Avenida Circunvalación. “Lo primero que se acordó es que se comenzara a trabajar por el espacio que está fuera de la planta, que entendemos debe ser liberado lo más rápido posible. En primer lugar, porque se trata de una invasión de un espacio público. Y en segundo lugar, porque tiene un impacto visual en términos de contaminación muy importante, así que la primera indicación fue que se comenzase por el predio que está en el exterior de la firma, priorizando además el traslado de los residuos peligrosos”, señaló el funcionario.

Gómez especificó que el retiro de los residuos peligrosos “se realiza a través de transportistas que están debidamente autorizados, es decir, que vamos a ser muy minuciosos en el control”.

“El plazo para el retiro, en función de lo que estableció el fallo judicial, es el mes de mayo, los primeros días de mayo de 2026. Y en ese sentido entendemos que es un plazo razonable, pero que por el volumen y por la diversidad de materiales que hay dentro de Las 3E, sin duda, se va a tener que trabajar de forma permanente durante todo este tiempo. Así que esperamos que efectivamente así sea, de forma tal que finalmente podamos dar vuelta a la página en esta situación que se ha extendido mucho más de lo deseable y obviamente generando un perjuicio ambiental para la ciudad y sobre todo para los vecinos que son quienes fueron a la justicia a reclamar por esta situación que data de tanto tiempo”.